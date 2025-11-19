Η Πολωνία ανακοίνωσε το κλείσιμο του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη χώρα, στο Γκντανσκ, έπειτα από δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με την Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Βαρσοβίας αποδίδει το περιστατικό στη Ρωσία.

«Αποφάσισα να αποσύρω την άδεια λειτουργίας του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Με αυτή την απόφαση, η μοναδική ρωσική διπλωματική αποστολή που παραμένει στη χώρα είναι πλέον η πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Σικόρσκι υπογράμμισε ότι «δεν ήταν απλώς μια ενέργεια δολιοφθοράς αλλά και μια ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας». Τόνισε επίσης ότι η Πολωνία «θα απαντήσει, όχι μόνο διπλωματικά», προαναγγέλλοντας αντίδραση μετά την έκρηξη που, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, προκάλεσαν δύο Ουκρανοί συνεργοί της Μόσχας με στόχο τη δημιουργία χάους σε χώρα που στηρίζει ενεργά το Κίεβο.

Αντίδραση από τη Μόσχα

«Οι σχέσεις με την Πολωνία έχουν επιδεινωθεί εντελώς. Αυτή (η απόφαση) είναι πιθανόν σύμπτωμα αυτής της επιδείνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εκφράζοντας τη λύπη του για την απόφαση της Βαρσοβίας. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή «στερείται κοινής λογικής».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει περιορίζοντας τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Κλιμάκωση της έντασης

Οι σχέσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Μόσχας ήταν ανέκαθεν τεταμένες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Πολωνία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς συμμάχους του Κιέβου.

Η πρόσφατη έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία–Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα, προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών δολιοφθοράς, εμπρησμών και κυβερνοεπιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2022.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι οι δύο Ουκρανοί ύποπτοι για τη δολιοφθορά έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Η Μόσχα, ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή και κάνει λόγο για «ρωσοφοβία» εκ μέρους της Πολωνίας και άλλων κρατών της Δύσης.