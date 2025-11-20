Η Ουκρανία ανακοίνωσε την παραλαβή 1.000 σορών, με την Ρωσία να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νεκρά στελέχη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Αιχμαλώτων Πολέμου του Κιέβου.

«Ερευνητές από τις Αρχές για την επιβολή του νόμου, μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξάγουν σύντομα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ταυτοποιήσουν τα επαναπατρισθέντα πτώματα», ανέφερε η ανάρτηση του Κέντρου στο Facebook.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει ανταλλαγές χιλιάδων σορών πεσόντων, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι επιστρέφει πτώματα με άτακτο τρόπο και ότι μερικές φορές στέλνει και πτώματα Ρώσων στρατιωτών. Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.