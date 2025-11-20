O Γάλλος Yπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες ότι «η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση» για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί θα αρνούνται πάντα οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι προσηλωμένοι στην αρχή μιας «δίκαιης» και «διαρκούς» ειρήνης. «Θέλουμε μια διαρκή ειρήνη, που να περιβάλλεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν».