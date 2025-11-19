Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται τον στόχο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καλώντας παράλληλα τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική χώρα. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε έπειτα από δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον φέρεται να ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει το Reuters, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και θα περιορίσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της. Η πληροφορία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της χώρας.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».