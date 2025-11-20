Οι Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία είναι καλοδεχούμενες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το Κίεβο και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα οποιαδήποτε περαιτέρω ειρηνική εξέλιξη στην Ουκρανία, μπορούν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον με την Ουκρανία», σημείωσε ο Βάντεφουλ προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας σε κάθε πρωτοβουλία για ειρήνη.

Θέση Παρισιού και Βρυξελλών

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό επέρριψε την ευθύνη για την απουσία προόδου στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι εκείνος αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην ειρήνευση. Τόνισε ακόμη ότι ο ουκρανικός λαός δεν επιθυμεί καμία μορφή συνθηκολόγησης.

«Οι Ουκρανοί δεν θέλουν οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ειρήνη δεν μπορεί να είναι η συνθηκολόγηση».

Ο Μπαρό υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι θα υπερασπιστούν την αρχή μιας «δίκαιης» και «βιώσιμης» ειρήνης. «Θέλουμε μια βιώσιμη ειρήνη που θα περιβάλλεται από εγγυήσεις απαραίτητες για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε.

Αντιδράσεις και το αμερικανικό σχέδιο

Στο ίδιο πνεύμα, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ επεσήμανε ότι είναι σαφές πως η Ρωσία δεν επιθυμεί σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη» και χαιρέτισε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, σημείωσε πως για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων.

Οι δηλώσεις της Κάλας έγιναν με φόντο συζητήσεις για ένα νέο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ότι το Κίεβο θα αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του στο μισό.

Όπως δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία, το σχέδιο αυτό επαναφέρει τους μαξιμαλιστικούς όρους της Μόσχας, τους οποίους το Κίεβο έχει απορρίψει ως συνθηκολόγηση.

Οι ουκρανικές αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του σχεδίου, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν έχει την επίσημη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή προέρχεται από το περιβάλλον του.

Τέλος, ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, επίσης ανώνυμος, σχολίασε ότι το σχέδιο «επαναλαμβάνει κυρίως το ρωσικό αφήγημα». Κατά τον ίδιο, η Μόσχα επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή, καθώς οι κυρώσεις ιδίως οι αμερικανικές στις εξαγωγές πετρελαίου– αρχίζουν να αποδίδουν αποτελέσματα.