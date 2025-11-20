Συνέβη χθες το μεσημέρι σε διάστημα δύο ωρών. Και είναι μια από εκείνες τις ιστορίες που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα έχουν να διηγούνται για χρόνια: 220.000 άνθρωποι πληκτρολόγησαν olympiacos.org και πήραν θέση στην προσπάθεια να βρουν εισιτήριο για το ματς-ορόσημο της Τετάρτης (26/11, 22.00) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ. Καραϊσκάκης! Κανονική τρέλα…

Για να γίνει αντιληπτό; Το ρεκόρ της εταιρείας ticket master που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο περιβάλλον σημειώθηκε πριν από τον τελικό του Asian Cup. Είχαν προσπαθήσει 200.000 άνθρωποι να βρουν εισιτήριο μέσω της εφαρμογής της, τότε. Οι φίλοι των νταμπλούχων μόλις ανέβασαν τον πήχη…

Βρέθηκαν κάποια στιγμή 133.000 χιλιάδες ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Μετρήθηκαν σχεδόν 10.000 άνθρωποι ανά λεπτό. Αριθμοί πάνω από τη φαντασία. Ενδεικτικοί όχι ενός ακόμη sold out (το 20ό στη σειρά) το οποίο προέκυψε τελικά σε λιγότερο από μία ώρα – διότι η διαδικασία διάθεσης ξεκινούσε στις 16.00 -, αλλά μιας μανίας που εξελίσσεται σε λατρεία. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αντίθετα είναι ένα club που έχει δώσει το προνόμιο στο κοινό του, να δει στο απέναντι μισό τις σημαντικότερες ομάδες της Ευρώπης ξανά και ξανά. Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον, η συσπείρωση γύρω από την ομάδα, που πραγματικά προκαλεί μεγάλη εντύπωση.

Φτάνει να θυμίσουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι «φρενάρουν» εδώ και χρόνια την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας στις 23.000 – στο 70% της χωρητικότητας του φαληρικού γηπέδου – απλώς και μόνον για να μπορούν να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μέσα στη σεζόν και για τους υπόλοιπους. Και βέβαια ότι μόλις χθες στα «ΝΕΑ» – με αφορμή μια σειρά από δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά – καταγράφαμε τις σκέψεις της ερυθρόλευκης διοίκησης για μια σειρά από βελτιωτικά έργα που θα αφορούν την αύξηση της χωρητικότητας – σχεδόν κατά 50%. Να γίνουν οι 33.000 κάπου 50.000, μέσω φυσικά μιας ολοκληρωμένης μελέτης κ.λπ. Η βάση στη μεγάλη ιδέα της Ολυμπιακής Πολιτείας που θα αναπτυχθεί γύρω από το Γ. Καραϊσκάκης. Όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε μια εύκολη μαθηματική πράξη; Οι χθεσινοί 220.000 θα μπορούσαν να γεμίσουν 7 φορές το άδειο Γ. Καραϊσκάκης και 22 φορές το φαληρικό γήπεδο με δεσμευμένες τις θέσεις των 23.000 διαρκείας. Τα λόγια μοιάζουν περιττά, επιβεβαιώνοντας αυτή την απίθανη σχέση. Τον τρόπο που ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να έχει τόσο κοντά το πιστό κοινό του.

Σειρήνες για «Μούζα»

Την τιμητική του ανά την Ευρώπη έχει ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Golden Boy web 2025, που εμφανίζεται σταθερά ως ένας από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους του Γενάρη για κορυφαία κλαμπ. Ενδεικτικό το χθεσινό ρεπορτάζ της ισπανικής «El Mundo Deportivo»: «Ο έλληνας μέσος πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Εκτός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον παρακολουθούν στενά η Μπράιτον, η Αρσεναλ και η Αστον Βίλα. Ο Μουζακίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό έως το 2029, με ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ».

Ο αγριεμένος Γιάρεμτσουκ και το «επιτέλους μαζί»

Προφανώς όλοι στον Ολυμπιακό μετρούν αντίστροφα για το αντάμωμα με τη βασίλισσα της Ευρώπης, το βράδυ της Τετάρτης, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως το κάνουν στην απαραίτητη… απόσταση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Διότι ο Βάσκος πολύ λογικά έχει κατά νου την επιστροφή της ομάδας στη Super League δράση και τον Ατρόμητο. Ούτε το Champions League σκέφτεται, ούτε φυσικά τους περίφημους Μαδριλένους. Ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός στον βαθμολογικό πίνακα πριν από την τρέχουσα εθνική διακοπή. Στον βασικό στόχο της σεζόν. Δεδομένα θέλει να διατηρήσει τη μοναξιά του στην κορυφή. Και ο μοναδικός δρόμος για να το κάνει, είναι να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε ο 64χρονος προπονητής του: Σκεπτόμενος αποκλειστικά το επόμενο παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση το τετ α τετ με τους Περιστεριώτες το σαββατόβραδο (22/11, 20:00). Θα έχει ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ ολόκληρη την ομάδα του διαθέσιμη αύριο για μια και μοναδική προπόνηση πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αυτό διότι σήμερα είναι που θα επιστρέψουν οι περισσότεροι διεθνείς. Αρα καταλαβαίνει ο καθένας τον συντελεστή δυσκολίας. Φυσικά «συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια». Σχεδόν πάντα έτσι συμβαίνει στην απόπειρα εναρμόνισης των διεθνών. Είναι άλλο να το συμπεραίνεις όμως και άλλο να το επιχειρείς. Τα καλά νέα για τον Μέντι; Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που μαζί με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις από την Τρίτη. Είναι σε καλή κατάσταση ο Ουκρανός. Και αγωνιστική και ψυχολογική. Επαιξε δύο ματς με την εθνική του έπειτα από καιρό. Και είναι σε εκείνη την «θα τρίβετε τα μάτια σας σε έναν μήνα» υπόσχεση που τρέχει από εκείνο το ματς Κυπέλλου με τον Βόλο (29/10) όταν και πέτυχε την πρώτη doppietta της σεζόν. Είναι τόσο καλά που δεν θα πρέπει να προκαλέσει εντύπωση αν το Σάββατο ο Μεντιλίμπαρ του δώσει μια ευκαιρία ενδεκάδας, παρότι ως εδώ ο Βάσκος δεν κάνει rotation στο «9», επιλέγοντας αποκλειστικά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – αναμενόταν χθες βράδυ να επιστρέψει στην Αθήνα.

* Λογικά θα είναι διαθέσιμοι για το ματς του Σαββάτου και οι δύο τραυματίες των Ερυθρόλευκων. Ο Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγο Έσε. Έχουν ανεβάσει ρυθμούς στον Ρέντη. Και υπολογίζεται ότι θα προλάβουν να δηλώσουν «υποψηφιότητα» για την αποστολή κόντρα στον Ατρόμητο.