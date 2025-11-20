Στις 2.30 μετά το μεσήμερι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη – και είναι ίσως μια από τις τελευταίες φορές που ο πάλαι ποτέ κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί όλος μαζί στον ίδιο χώρο, σε χρονική συγκυρία μάλλον σημαδιακή. Στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, επικήδειους για τον πρώην υπουργό θα εκφωνήσουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε στενή προσωπική και οικογενειακή σχέση με τον εκλιπόντα, ο νυν πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρώην Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, συνεργάτες και μέλη της οικογένειας.

Θα πάνε;

Αλλες παρουσίες, πάντως, είναι πιο αμφίβολες – όχι στην κηδεία, προφανώς, αλλά στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου, στο Παλλάς, για το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε τη σύνθεση των παρουσιαστών. Οπως φαίνεται, υπήρξε πρόθεση κάποιων στελεχών του ΠΑΣΟΚ να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση, όμως όταν αυτή η πρόθεση διατυπώθηκε ως σκέψη προς τη Χαριλάου Τρικούπη δεν πήρε το πράσινο φως. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να φανεί ποιοι και αν θα αποφασίσουν να πάνε – να δούμε και αν εμπίπτουν στο μότο «όλοι στην ίδια γραμμή είμαστε για τον διάλογο» που λένε δημόσια τα προεδρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Έλα και εσύ

Και γιατί να πάνε στον Τσίπρα, δηλαδή; Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να μην έχουν βιβλίο υπό έκδοση, έχουν όμως Δίκτυα Πολιτών – και μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη χθες ανακοίνωσε τη συγκρότησή τους, «με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά». Με σύνθημα «έλα στα Δίκτυα», το κόμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στους «χώρους διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλίας, όπου οι πολίτες συνδιαμορφώνουν προτάσεις, πολιτικές και δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας» να δηλώσουν συμμετοχή στον πασοκικό ιστότοπο digitalsociety. Στα ήδη υφιστάμενα Δίκτυα, συγκροτούνται άλλα επτά – μεταξύ άλλων, για την οικογένεια και την προστασία των ζώων.

Χωρίς συναλλαγή

Σήκωσε σκόνη η ανακοίνωση πως η Airbnb συμφώνησε με τον Δήμο Αθηναίων για τη συμβολή της στην ανάπλαση του Λυκαβηττού, συμπεριλαμβανομένου του ξύλινου φράχτη κατά μήκος ολόκληρου του λόφου – σχεδόν παράλληλα, ο Χάρης Δούκας με επιστολή του επιπλήττει την ΠΟΜΙΔΑ γιατί δεν ασχολείται με τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την πλατεία Κοτζιά τονίζουν πως δεν υπάρχει καμία συνδιαλλαγή και πως η διαχείριση του ζητήματος αναφέρεται από τη διεθνή Airbnb ως «καλή πρακτική». Και αυτό γιατί στην Αθήνα εξετάζουν το ποσοστό των κατοικιών που προορίζονται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση σε κάθε γειτονιά και στη συνέχεια αποφασίζουν ποιος πρέπει να είναι ο μέγιστος αριθμός βάσει δεδομένων.

Απορία

Πώς ακριβώς μηνύεται ένα γραφείο Τύπου κόμματος;