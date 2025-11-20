Ο εκδότης του Αλέξη Τσίπρα είναι ενθουσιασμένος. Το τιράζ της «Ιθάκης» αλλάζει κάθε 2 με 3 μέρες, είπε. Ενα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική τους ενημέρωσε ότι «τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ». Το πρώτο συγγραφικό έργο του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού «είναι ένα βιβλίο εθιστικό», εξήγησε. Ειδικά εκεί που περιγράφει τα γεγονότα του 2015 «σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ», αποφάνθηκε. Οι θαυμαστές του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να διαβάσουν πώς πήρε τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν το annus horribilis της Μεταπολίτευσης.

Οι επικριτές του στο πολιτικό σύστημα, από την άλλη, αναρωτιούνται πώς ευελπιστεί να πετύχει το rebranding του θυμίζοντας την περίοδο που ακουγόταν το «αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες» ή έπαιρνε πρωτοβουλίες οι οποίες καταγράφηκαν στο συλλογικό ασυνείδητο σαν «κωλοτούμπα» (κάνοντάς τον όρο διεθνή, μια και τον έμαθαν μέχρι κι οι αναγνώστες των «Financial Times» τότε). Αφήνοντας στην άκρη τη σύγκριση με τα επτά μυθιστορήματα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, τα οποία έχουν κερδίσει παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως η «σειρά βιβλίων για παιδιά με τις περισσότερες πωλήσεις», είναι πιθανό ο πρωταγωνιστής της κυβερνώσας Αριστεράς να αλλάξει την ετυμηγορία της κοινής γνώμης για τη διακυβέρνησή του καταθέτοντας τη δική του μαρτυρία γι’ αυτήν;

Εντύπωση

Τα εκλογικά νούμερα που έπιασε από το 2019 και μετά υποδηλώνουν ότι δεν είναι εύκολο να ξανασκεφτούν την άποψη που έχουν πια γι’ αυτόν πολλοί. Το 31,53% που έγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχασε για πρώτη φορά εθνική αναμέτρηση ως μεγάλο κόμμα έδειχνε ότι διατηρεί δυνάμεις. Το 17,83% του 2023, ωστόσο, κατέστησε σαφές πως η δεύτερη φορά των συριζαίων στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απογοήτευσε μέχρι και πιστούς τους ψηφοφόρους. Οι δε συριζαϊκές επιδόσεις και στις τρεις περιφέρειες όπου ήταν υποψήφιος ο αρχηγός – Α’ Πειραιά, Δωδεκάνησα και Σέρρες – φανέρωσαν στο εξασκημένο μάτι ενός εκλογολόγου πως το άλλοτε μεγαλύτερο ατού του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πλέον ελκυστικό (αφού το κόμμα υπολειπόταν της ΝΔ από 30 μέχρι 33 μονάδες εκεί). Για να το πούμε με λιγότερα λόγια: όσο κι αν ηρωοποιήσει τον πρωθυπουργικό του εαυτό ο Τσίπρας – ξαναγράφοντας την ιστορία που είχε καταγράψει ο Τύπος εκείνη την εποχή –, ο κακός βαθμός που έλαβε ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης θα συνεχίσει να βαραίνει περισσότερο. Γιατί απ’ τον τελευταίο του θώκο δεν έπεισε ως αξιόπιστη εναλλακτική. Κι αν κάποιος έχει κριθεί αρνητικά τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως εν δυνάμει πρωθυπουργός, μια αυτοβιογραφία δεν φτάνει για να σχηματίσουν οι άλλοι διαφορετική εντύπωση γι’ αυτόν.