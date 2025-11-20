«Κολλητό» της (bestie) χαρακτήρισε η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, μιλώντας από το βήμα του Φόρουμ Ενέργειας και Βιωσιμότητας που συνδιοργάνωσαν η HELLENiQ ENERGY και η Alba Graduate Business School. Αναφερόμενη στην ενεργειακή συνδιάσκεψη P-TEC που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες στο Ζάππειο, τόνισε ότι 150 ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας και της πολιτικής ζωής έστειλαν ένα μήνυμα υπέρ της «άφθονης, οικονομικά προσιτής και αξιόπιστης ενέργειας». Συντάχθηκε με το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πραγματική εφαρμογή του «στοπ» στο ρωσικό φυσικό αέριο από την ΕΕ και τόνισε ότι «η ενότητα είναι η δύναμή μας», αναφερόμενη στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Οπως δήλωσε, στόχος των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και αυτών που έρχονται είναι η ενεργειακή κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ υπογράμμισε τον «κομβικό» ρόλο της Ελλάδας για την περιφερειακή σταθερότητα.

Νέο επικεφαλής αναζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Τον νέο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ αναζητεί η κυβέρνηση μετά τον διορισμό από την Κομισιόν τού μέχρι πρότινος προέδρου της Αρχής Θάνου Θανόπουλου στη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή στη Eurostat. Με απόφαση Πιερρακάκη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Ιωάννης Τσουκαλάς, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, και μέλη οι Ιωάννης Ντζούφρας, εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Jean-Luc Tavernier, εκπρόσωπος της Eurostat, Priit Potisepp, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB), και Pádraig Dalton, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC). Εργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα, η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον υπουργό την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στον μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής στη θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Aισιόδοξοι οι έλληνες CEOs

Αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίζονται οι CEOs της χώρας, σύμφωνα με την έρευνα «CEO Business Barometer 2025» της Deloitte. Σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των CEOs εμφανίζεται θετικό απέναντι στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, το 62% είναι αισιόδοξο για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου του και το 84% αισιόδοξο για τις επιδόσεις της επιχείρησής του. Η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνεχιζόμενη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι παράγοντες που πιθανώς επηρέασαν θετικά την οπτική των CEOs. Η γεωπολιτική αστάθεια και η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για το 68% και το 45% των CEOs αντίστοιχα. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, 56%, θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ευνοήσει τη μετάβαση των εργαζομένων σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Aramco: επενδύσεις $30 δισ. στις ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία θα υπογράψει με τις ΗΠΑ συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια του επενδυτικού φόρουμ ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας, που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για 17 συμφωνίες οι οποίες καλύπτουν έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την κατασκευή προηγμένων υλικών και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer αναμένονταν να παραστούν στο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Επίσης αναμένονταν να παραστούν ανώτερα στελέχη από την IBM, την Google της Alphabet, τη Salesforce, την Andreessen Horowitz, την Boeing, τη Halliburton, την Adobe, τη State Street και την Parsons Corp.

Meta: μπλόκο στους ανήλικους

Η Meta θα εμποδίσει την πρόσβαση χρηστών κάτω των 16 ετών σε Instagram, Facebook και Threads έως τις 10 Δεκεμβρίου στην Αυστραλία, σε συμμόρφωση της ευρείας απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της χώρας για τους εφήβους, ανακοίνωσε η εταιρεία. Η Meta δήλωσε ότι άρχισε να ενημερώνει τους χρήστες που πιστεύει ότι είναι μεταξύ 13 και 15 ετών μέσω μηνυμάτων εντός εφαρμογής, e-mail και SMS ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν. Από τις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει την απενεργοποίηση των λογαριασμών και τον αποκλεισμό νέων εγγραφών από οποιονδήποτε κάτω των 16 ετών. Η Meta σημείωσε ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου, αφού προηγουμένως είχε υποδείξει στους νομοθέτες ότι θα ξεκινήσει την κατάργηση της πρόσβασης μόνο αφού ο νόμος τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία αυτή.