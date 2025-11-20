Η Meta ανακοίνωσε ότι θα αποκλείσει τους εφήβους και τα παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, από τις 4 Δεκεμβρίου, έξι ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω από αυτή την ηλικία.

«Από σήμερα η Meta ενημερώνει τους Αυστραλούς χρήστες που πιστεύει ότι είναι 13 με 15 ετών ότι θα χάσουν την πρόσβαση στο Instagram, το Threads και το Facebook», ανέφερε η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Meta θα μπλοκάρει τη δημιουργία νέων λογαριασμών από πρόσωπα κάτω των 16 ετών και θα εμποδίζει την πρόσβαση στους ήδη υπάρχοντες από τις 4 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, σχεδιάζει να διαγράψει όλους τους γνωστούς λογαριασμούς ανηλίκων έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία ζήτησε από τους νεαρούς χρήστες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να ενημερωθούν όταν θα μπορούν να αποκτήσουν ξανά λογαριασμό. Επίσης, τους προέτρεψε να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα μηνύματά τους πριν το κλείσιμο των λογαριασμών.

Η Meta διαβεβαίωσε ότι οι χρήστες θα μπορέσουν να επανακτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους «ακριβώς όπως τους άφησαν» μόλις συμπληρώσουν το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Οι αριθμοί και το νέο νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες του Instagram και 150.000 του Facebook ηλικίας 13 έως 15 ετών. Από τις 10 Δεκεμβρίου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα υποχρεούνται να αποκλείσουν τους ανήλικους κάτω των 16 ετών, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμο που φτάνει τα 28 εκατ. ευρώ (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

Αντιδράσεις και προβληματισμοί

«Συμμεριζόμαστε τον στόχο της αυστραλιανής κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς και κατάλληλες για την ηλικία διαδικτυακές εμπειρίες, αλλά ο αποκλεισμός των εφήβων από τους φίλους και τις κοινότητές τους δεν είναι η απάντηση», υποστήριξε η Meta.

Η εταιρεία προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα πρέπει να έχουν την έγκριση των γονιών τους για να ανοίξουν λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η αυστραλιανή νομοθεσία, μία από τις αυστηρότερες παγκοσμίως, παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που επιδιώκουν να θεσπίσουν κανόνες για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η εφαρμογή του νόμου ενδέχεται να αποδειχθεί κυρίως συμβολική, εξαιτίας των δυσκολιών που υπάρχουν στην επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο.