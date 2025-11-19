Μήνυμά της προς τον ελληνικό λαό απηύθυνε η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβης πραγματοποιεί μια συνοπτική, τρίλεπτη ανασκόπηση των πρώτων ημερών της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναπτύξει στο πλαίσιο της νέας της αποστολής.

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα» αναφέρει σε ανάρτησή της, την οποία «καρφίτσωσε» στο προφίλ της στο Χ.

Στο βίντεο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «ξεδιπλώνει» την αφήγησή της από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο και αναφέρεται στους ιστορικούς δεσμούς και τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες και τους λαούς τους. Επίσης κάνει ξεχωριστή αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό ενώ εξυμνεί και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών με τις παραδόσεις τους στην κουλτούρα των ΗΠΑ.

Αναφέρεται στην Ελλάδα ως «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία».

Τέλος στο μήνυμα της, υχαριστεί τον λαό της Ελλάδας για τη θερμή υποδοχή και δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.