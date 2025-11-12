Η κρατική ενεργειακή εταιρεία – κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, η Saudi Aramco, κάνει μεγαλύτερη στροφή και προς το φυσικό αέριο, στα πλαίσια των προσπαθειών της να γίνει μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο μετατοπίζει τη στόχευσή του καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή στο γιγαντιαίο κοίτασμα Jafurah, αναφέρουν πληροφορίες των «Financial Times».

Η στροφή αυτή προς το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται καθώς αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις παγκοσμίως για ρεύμα που είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, νέων βιομηχανικών κόμβων και ταχέως αναπτυσσόμενων πόλεων.

Στα πλαίσια των κινήσεων αυτών, η Aramco θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες την παραγωγή στο κοίτασμα Jafurah, μία από τις μεγαλύτερες λεκάνες σχιστολιθικού αερίου στον κόσμο και τον ακρογωνιαίο λίθο της ώθησης της χώρας στο συγκεκριμένο καύσιμο.

Ο Αμιν Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της Aramco, χαρακτήρισε τεράστιο το αναπτυξιακό δυναμικό του κοιτάσματος, σημειώνοντας ότι διαθέτει περίπου 230 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου (6,51 τρισ. κυβικά μέτρα) και 75 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ είναι επίσης πλούσιο σε αιθάνιο που είναι βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή πλαστικών, σύμφωνα με τους «FT».

Η Aramco ελπίζει ότι όταν η παραγωγή φυσικού αερίου της Jafurah φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά της έως το 2030 θα ξεπεράσει την τρέχουσα συνδυασμένη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της ExxonMobil, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο σαουδαραβικός όμιλος από την αρχική δημόσια προσφορά του το 2019 είχε ανακοινώσει επενδύσεις περίπου 100 δισ. δολ. σε έργα φυσικού αερίου.

Η Aramco αύξησε την περασμένη εβδομάδα τον στόχο ανάπτυξης για την παραγωγή φυσικού αερίου από 60% σε 80% μέχρι το τέλος της δεκαετίας σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Η εταιρεία αναμένει επιπλέον 12 έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές από τη στροφή αυτή. Ο Νάσερ επεσήμανε ότι το έργο έχει μειωμένο κόστος κάτω από το σημείο αναφοράς της εγχώριας τιμής φυσικού αερίου των ΗΠΑ.