Αντί να εκτονώνεται, εντείνεται η σεναριολογία για τον χρόνο της εθνικής αναμέτρησης και απασχολεί όλα τα κομματικά επιτελεία, που προσπαθούν σε περιβάλλον ρευστότητας να χαράξουν εκλογική στρατηγική. Εν αναμονή νέων τοποθετήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα (EΡΤ), τον εκλογικό ορίζοντα επανέφερε στο προσκήνιο ακόμα και το πρωθυπουργικό εσπρεσάκι στο εντευκτήριο της Βουλής με βουλευτές της ΝΔ, καθώς συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες αναφορές του – από χρησμούς για την ακρίβεια, διότι ως τέτοιοι ακούστηκαν και σε νεοδημοκράτες οι παραπομπές σε… σούβλες, χειμώνες και γαλάζιες φιλοδοξίες. Είναι δύο τα σενάρια που συζητούνται εδώ και καιρό σε πολιτικά γραφεία ανεξαρτήτως «χρώματος»: είτε αιφνιδιασμός Μητσοτάκη το φθινόπωρο του 2026 είτε κάλπες το αργότερο τον Μάρτιο του 2027 ώστε να υπάρχει περιθώριο για αλλεπάλληλες αναμετρήσεις έως την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα από την 1η Ιουλίου. Με βάση τους υφιστάμενους συσχετισμούς (με τη ΝΔ εκτός τροχιάς αυτοδυναμίας και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά κατηγορηματικά «όχι» στην προοπτική συγκυβέρνησης) όλοι θεωρούν σίγουρες τις δύο κάλπες και στις παρασκηνιακές εκτιμήσεις προστέθηκαν άλλα δύο σενάρια.

Οι πρωθυπουργικοί χρησμοί

Το πρώτο θέλει τις εκλογές στον μέσον της άνοιξης του 2027, τον Απρίλιο δηλαδή, και τη δεύτερη κάλπη τον Μάιο, με το Πάσχα του 2027 να μπαίνει μέσα σε προεκλογική περίοδο – όσο κι αν σπανίζει κάτι τέτοιο. Το δεύτερο θέλει μια ανοιξιάτικη κάλπη, αμέσως μετά το Πάσχα, και άλλη μία δεύτερη καλοκαιρινή, στα μέσα Ιουνίου, αφού το μεσοδιάστημα των αναμετρήσεων υπολογίζεται σε τουλάχιστον πέντε εβδομάδες. Κατά την άτυπη και ανοιχτή σε δημοσιογραφικά αφτιά συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ στο εντευκτήριο, ο Μητσοτάκης θέλησε μόνο να βγάλει από το εκλογικό ημερολόγιο τον Μάρτιο του 2027 («Μάρτης είναι χειμώνας», είπε χαριτολογώντας, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκλογές την άνοιξη») και, αφού έγινε η διευκρίνιση ότι το μεθεπόμενο Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός σχολίασε αφενός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσει κανείς τα έθιμα, αφετέρου ότι «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί, κι εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω». Η κυρίαρχη αίσθηση που άφησε στους γαλάζιους το παιχνίδι των λέξεων του Μητσοτάκη με βουλευτές και δημοσιογράφους ήταν ότι θα επιχειρήσει να φτάσει όσο το δυνατόν εγγύτερα στην εξάντληση της τετραετίας.

«Συντεταγμένη» πορεία προς τις εκλογές

Ουδείς περιμένει ποτέ δημόσιες αποκαλύψεις των προβληματισμών που διαπερνούν και σχεδιασμούς για τον εκλογικό χρόνο, εξού και οι υποψιασμένοι συνδέουν τις μητσοτακικές έμμεσες αναφορές περί ολοκλήρωσης της θητείας με το μότο της «σταθερότητας». Ακόμα ένας λόγος που ο Πρωθυπουργός άφησε εκτός κάδρου τις αρχές της άνοιξης του 2027 έχει να κάνει με αυτό που τελικά είπε στους πιεσμένους και ανησυχούντες βουλευτές σε άλλη κουβέντα περί δημοσκοπήσεων: ότι υπάρχει χρόνος για κίνηση της γαλάζιας βελόνας προς τα πάνω. Το Μαξίμου φοβάται ότι η συνεχής σεναριολογία σε συνδυασμό με τις δημοσκοπικές πιέσεις και την τροχιά φθοράς της κυβέρνησης πυροδοτεί άγχη και παρασκηνιακές διεργασίες έως συγκρούσεις, απειλώντας τη ΝΔ με εσωστρέφεια διαρκείας. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης αγωνιά να υπάρξει «συντεταγμένη» πορεία της ΝΔ προς τις επόμενες εκλογές με τις προσπάθειες για ενότητα κυβέρνησης – κόμματος και για αποσυμπίεση των υπαρκτών παραπόνων και της καχυποψίας υπουργών – βουλευτών να μεταφράζονται από το τέλος του μήνα σε τραπεζώματα και νέο κύκλο κατ’ ιδίαν συνομιλιών στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Αλλαγές προσώπων στην κυβέρνηση

Το Μαξίμου θέλει επιπλέον να δείχνει στην ΚΟ ότι υπάρχει καιρός και για κάτι ακόμα: έναν κυβερνητικό ανασχηματισμό. Προσώρας δεν επιβεβαιώνεται η φημολογία ότι το πρωθυπουργικό μπλοκάκι άνοιξε και επίκεινται άμεσες αποφάσεις. Ενημερωμένες πηγές λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει πάλι άνοιξη (του 2026 όμως) στο μυαλό του – εκτός αν τον προλάβουν εξελίξεις, όπως έγινε με τις έκτακτες αλλαγές στην κυβέρνηση το καλοκαίρι λόγω αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.