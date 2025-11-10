Με ένα στεγνό «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο» για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά και το πιθανό κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Παύλος Μαρινακης είπε για τα περί «σημιτικού ΠΑΣΟΚ» ότι η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο και εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται. Δεν είναι ταμπέλες».

Όπως πρόσθεσε, οι πολίτες είναι εκείνοι που θα αξιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική. «Θυμήστε μου άλλη κυβέρνηση να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο συνεπή πολιτική στο μεταναστευτικό – την καλύτερη συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης» σχολίασε μεταξύ άλλων προχωρώντας σε αναφορές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, στα εξοπλιστικά, στο δόγμα νόμος και τάξη κ.λπ.

Σημειώνεται ότι Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός για πρώτη φορά επιβεβαίωσε ευθέως αφενός ότι ζυγίζει τη δημιουργία νέου κόμματος,χωρίς να δείχνει ότι βιάζεται, αφετέρου ότι κινείται σκληρά απέναντι στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ, αλλά όχι στον κόσμο της παράταξης. «Σταθμίζω την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό» είπε (ΑΝΤ1). Και διευκρίνισε ότι δεν έχει «μωροφιλοδοξίες» αλλά «τον μεγάλο πόνο για το παιδί μου» (για τον αδόκητο χαμό της κόρης του Λένας, τον Αύγουστο) και ταυτόχρονα «την αίσθηση εθνικού καθήκοντος».

Ο Σαμαράς απασφάλισε σε βάρος του Μητσοτάκη με σκληρές εκφράσεις, αφού έκανε λόγο για «καθεστώς» και τον κατηγόρησε για «μετάλλαξη» του κόμματος: μετέτρεψε τη ΝΔ «σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα» και σε «κόμμα ιδιοκτήτη».