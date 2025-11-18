Ηταν σαφέστατη η Ράνια Θρασκιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να συνομιλήσει ακόμη και με τον Τσίπρα για τη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου. Εντάξει, η προεδρική βουλευτής διευκρίνισε ότι πρέπει να είναι επικεφαλής ο τωρινός της αρχηγός και να συμφωνούν οι συνομιλητές με το πράσινο πρόγραμμα. Αλλά, αν το κόμμα συμπορευθεί με εκείνον που φρόντισε να το ρίξει στη λίγκα των μικρομεσαίων, μην περιμένουν τα στελέχη του χίλια περιστέρια να τους φιλούν τα χέρια. Είναι πιθανότερο να τους κουτσουλάνε.

Άφθαρτο

Τον εκτιμά τον Σαμαρά και συμφωνεί σε κάποια απ’ αυτά που λέει. Ωστόσο, «δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία της Φωνής Λογικής, είναι δική μου δέσμευση, το έχω υποσχεθεί στον κόσμο. Ο λαός έχει ανάγκη για μία αλλαγή, να προχωρήσουμε με άφθαρτο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται», διακήρυξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αφού τώρα τον χαρακτηρίζει φθαρμένο και εκπρόσωπο του παλαιοκομματικού συστήματος που αδυνατεί να αλλάξει τα πράγματα, φανταστείτε να μην τον είχε σε υπόληψη τι θα μπορούσε να πει για εκείνον.

Άποψη

Διάβασαν στο ΠΑΣΟΚ «τι ανησυχεί τον Κώστα Τασούλα» κι όπως σημείωσε και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος «αν ισχύει αυτό, πρόκειται περί ενός μεγάλου θεσμικού ατοπήματος του ΠτΔ, ο οποίος μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι εκπροσωπεί όλους τους Ελληνες και ότι δεν κάνει πολιτική κριτική ή μεταφέρει την άποψή του, αυτή που έχει για το μαξιλάρι του». Δεν έχει άδικο. Πάντως, είχε επισημανθεί ότι μπορείς να βγάλεις έναν εν ενεργεία βουλευτή από τη γαλάζια ΚΟ αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη γαλάζια ΚΟ απ’ αυτόν βάζοντάς τον στο Προεδρικό.

Παρακαταθήκη

Χθες στη Βουλή έγινε επετειακή συνεδρίαση για το Πολυτεχνείο. Εκεί η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει στους κόλπους της αρνητές των νεκρών της εξέγερσης και η Σοφία Ζαχαράκη ενημέρωσε το Σώμα πως σκοπεύει να καλέσει τα παιδιά να δουν τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην Ολομέλεια γιατί «οτιδήποτε ενισχύει την εθνική μνήμη και ταυτόχρονα αφήνει παρακαταθήκη, ωφελεί τη χώρα». Η υπουργός φροντίζει τόσο πολύ για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης που θέλει να το κάνει επίπεδο;