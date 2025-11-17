Σε όλο τον κόσμο, τα ενεργειακά συστήματα υφίστανται βαθιές, ραγδαίες μεταμορφώσεις που θα τα κάνουν να φαίνονται δραματικά διαφορετικά σε μια δεκαετία από τώρα. Οχι μόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητας και έξυπνες συσκευές, αλλά βλέπουμε επίσης εκρηκτική ανάπτυξη στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που καταναλώνουν ηλεκτρισμό, πολλά από τα οποία τροφοδοτούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Λόγω αυτών των τάσεων, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προβλέψει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί έξι φορές ταχύτερα από τη συνολική ζήτηση ενέργειας έως το 2035.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως η ηλιακή, πρόκειται να διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Αυτές οι τάσεις και τεχνολογίες θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και χαμηλότερες εκπομπές, εάν υπάρχουν οι σωστές πολιτικές και υποδομές. Αλλά προσθέτουν επίσης ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στη διαχείριση του δικτύου, επειδή οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβλητές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την προσιτή τιμή για τους καταναλωτές.

Δεν αρκεί τα ενεργειακά μας συστήματα να είναι απλώς εξοπλισμένα με ψηφιακές δυνατότητες. Πρέπει επίσης να γίνουν διαλειτουργικά, ώστε οι νέες τεχνολογίες να μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα.

Αν δεν κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα, διακινδυνεύουμε ένα μέλλον με σπατάλη δυναμικού, χαμένες ευκαιρίες, αδιέξοδες επενδύσεις και αυξανόμενες απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια. Οι κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες ενέργειας έχουν ήδη υπερτριπλασιαστεί σε συχνότητα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις επιθέσεις πιο εξελιγμένες.

Γι’ αυτό τον λόγο καλούμε τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία να συνεργαστούν και να εργαστούν για ισχυρά, ασφαλή ψηφιοποιημένα ενεργειακά συστήματα. Περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι πρόσφατες προτάσεις για ένα Ψηφιακό Ενεργειακό Δίκτυο στοχεύουν στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής ραχοκοκαλιάς για το ενεργειακό οικοσύστημα, εισάγοντας καθολική ταυτότητα, μηχανική αναγνωσιμότητα και επαληθευσιμότητα. Δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα επέτρεπαν διαφανείς, αξιόπιστες και διαλειτουργικές ενεργειακές συναλλαγές, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Τα ενεργειακά συστήματα θα συνεχίσουν να μετασχηματίζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα που θα αναδυθούν αντικατοπτρίζουν προσεκτικές επιλογές σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας και δημιουργία κοινών μορφών υποδομής που θα λειτουργούν για όλους.

Ο Φατίχ Μπιρόλ είναι εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ).

Ο Ναντάν Νιλεκάνι είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της Infosys. Είναι ιδρυτικός πρόεδρος στην UIDAI (Aadhaar)