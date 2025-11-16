Με τον νόμο 4830/2021 κάθε φιλόζωος πολίτης που θέλει να βοηθήσει ένα αδέσποτο ζώο μπορεί να το κάνει.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 6:

«Επιτρέπεται, επίσης, η μεταφορά αδέσποτων ζώων από φιλόζωους ιδιώτες σε δημοτικό κτηνιατρείο ή κτηνιατρείο με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο δήμος, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία της περ. βʹ της παρ. 5, ή σε μη συμβεβλημένο με τον δήμο κτηνιατρείο, εφόσον ο ιδιώτης επιθυμεί να καλύψει το αντίστοιχο κόστος, αποκλειστικά για την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης».

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ένας πολίτης – χωρίς να είναι μέλος φιλοζωικού σωματείου όπως προέβλεπε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο – μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία για τη μεταφορά ενός τραυματισμένου ή άρρωστου αδέσποτου στο δημοτικό ή σε συμβεβλημένο/μη-συμβεβλημένο κτηνιατρείο – αρκεί να ενημερώσει τον δήμο. Η διάταξη αναγνωρίζει ενεργό ρόλο στον πολίτη και του δίνει νόμιμη υποδομή για την πράξη φροντίδας. Φυσικά, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προσκομίσει το ζώο και σε κτηνίατρο της αρεσκείας του, αρκεί να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα.

Τι άλλαξε

Προηγουμένως, το νομικό πλαίσιο δεν επέτρεπε σε έναν φιλόζωο εθελοντή να αναλάβει τη μεταφορά και περίθαλψη ενός αδέσποτου χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος δήμος ή φιλοζωικός οργανισμός. Ο νόμος πλέον αποδίδει «δικαίωμα δράσης» στους πολίτες.

Τι να ξέρετε

Αρχικά, πρέπει να ενημερώσει τον δήμο – εγγράφως ή μέσω των προβλεπόμενων εφαρμογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό διασφαλίζει ότι η πράξη είναι καταγεγραμμένη και να μην υπάρξουν προβλήματα στη συνέχεια. Στη συνέχεια, η μεταφορά μπορεί να γίνει είτε σε δημοτικό ή συμβεβλημένο κτηνιατρείο είτε σε ιδιωτικό μη-συμβεβλημένο, εφόσον ο ιδιώτης αναλαμβάνει το κόστος. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, κάθε φιλόζωος μπορεί να μετατραπεί από θεατής σε πράττοντα με κάθε νομιμότητα.