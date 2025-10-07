Για πρώτη φορά, ένα υβρίδιο λύκου-σκύλου επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα πτυχή στην αμφιλεγόμενη επιστροφή του είδους στα ευρωπαϊκά τοπία. Το υβρίδιο καταγράφηκε κοντά στη Θεσσαλονίκη από την περιβαλλοντική και συντηρητική οργάνωση Callisto, κατά την ανάλυση 50 δειγμάτων λύκων από την ελληνική ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με το AFP. Ένα από τα δείγματα εμφάνισε σύνθεση 45% λύκου και 55% σκύλου, ένδειξη ότι προήλθε από διασταύρωση των δύο ειδών.

Οι γκρίζοι λύκοι (Canis lupus) και οι οικόσιτοι σκύλοι (Canis familiaris ή Canis lupus familiaris) είναι πολύ στενά συγγενείς. Μπορεί να μην φαίνεται όταν κοιτάζουμε ένα πούγκ ή ένα τσιουάουα, αλλά συγκρίνοντας έναν λύκο με ένα χάσκι γίνεται εμφανής η κοινή γενετική τους κληρονομιά. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά μελέτες δείχνουν ότι τα οικόσιτα σκυλιά και οι άγριοι λύκοι μοιράζονται το 99,96% του DNA τους. Οι εξελικτικοί τους δρόμοι διαχωρίστηκαν από έναν κοινό πρόγονο λύκου, με τον διαχωρισμό να γίνεται μεταξύ 14.000 και 40.000 ετών πριν.

Υπάρχει κάποια διαμάχη σχετικά με το αν πρόκειται για ξεχωριστό είδος ή απλώς για υποείδος, αν και είναι σαφές ότι μπορούν να διασταυρωθούν επιτυχώς και να δημιουργήσουν γόνιμο απόγονο. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό τα περισσότερα κανίδια – συμπεριλαμβανομένων λύκων, οικόσιτων σκύλων, ντίνγκο, κογιότ και τσακαλιών – να μπορούν να διασταυρωθούν και να δημιουργήσουν υβρίδια.

Έχουμε μάθει στο σχολείο ότι δύο διαφορετικά είδη δεν μπορούν να διασταυρωθούν και να παράγουν γόνιμους απογόνους, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Κάποια στενά συγγενικά είδη, όπως τα άλογα και οι γάιδαροι, μπορούν να διασταυρωθούν και να δημιουργήσουν υβρίδια, τα μουλάρια. Στην περίπτωση των μουλαριών, συνήθως είναι άγονα λόγω διαφορετικού αριθμού χρωμοσωμάτων (άλογα 64, γαϊδούρια 62), προκαλώντας αδυναμία αναπαραγωγής. Αντίθετα, οι σκύλοι και τα άλλα κανίδια που μοιάζουν με λύκους έχουν 78 χρωμοσώματα σε 39 ζεύγη, επιτρέποντάς τους να διασταυρωθούν με λιγότερα προβλήματα.

Τα υβρίδια λύκου-σκύλου δεν είναι νέο φαινόμενο για τη επιστήμη. Μια μελέτη του 2018 βρήκε «μικρά τμήματα σκύλου» στο γονιδίωμα του 62% των λύκων που εξετάστηκαν στην Ευρασία, υποδηλώνοντας ότι οι διασταυρώσεις συνέβαιναν συχνά στην μακρά τους κοινή ιστορία. Εκτιμάται ότι πάνω από 300.000 υβρίδια λύκου-σκύλου ζουν στις ΗΠΑ. Όπως εξηγεί η Σχολή Κτηνιατρικής του UC Davis, η διασταύρωση συνήθως συμβαίνει όταν μια θηλυκή σκύλα βγαίνει από το σπίτι ενώ είναι σε οίστρο και ζευγαρώνει με έναν άγριο αρσενικό λύκο.

Η εμφάνιση υβριδίων στην Ελλάδα μπορεί να αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο πληθυσμό λύκων στη χώρα. Μια πρόσφατη έρευνα της Callisto εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 2.075 λύκοι στην Ελλάδα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, με το εύρος εξάπλωσής τους να επεκτείνεται σταθερά. Ωστόσο, η επιστροφή των λύκων έχει προκαλέσει ανησυχία στους ντόπιους, καθώς έχουν αυξηθεί οι αναφορές επιθέσεων σε ορισμένες περιοχές. Σε ένα σοκαριστικό πρόσφατο περιστατικό, ένα πεντάχρονο κορίτσι πιάστηκε από λύκο ενώ έπαιζε σε παραλία της Χαλκιδικής. Αφού προσωρινά απομακρύνθηκε, ο λύκος επέστρεψε και ακολούθησε το παιδί και τη μητέρα του μέχρι το διαμέρισμά τους.

Τα υβρίδια λύκου-σκύλου παραμένουν σπάνια, αλλά η επανεμφάνισή τους στην Ελλάδα υπογραμμίζει τις εξελισσόμενες δυναμικές μεταξύ ανθρώπων, οικόσιτων ζώων και του σύγχρονου κόσμου.