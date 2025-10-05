Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επιβεβαίωσε την πρώτη περίπτωση υβριδίου λύκου – σκύλου στην Ελλάδα. Η Οργάνωση ανέφερε ότι το υβρίδιο βρέθηκε κοντά στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη.

«Αυτή είναι η πρώτη γενετική περίπτωση που επιβεβαιώνεται στην Ελλάδα», δήλωσε η βιολόγος της ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Αιμιλία Ιωακειμίδου, σε συνέδριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, το ζώο είναι 45% λύκος και 55% σκύλος, ανέφερε. Το υβριδίο λύκου-σκύλου ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων σε 50 δείγματα λύκων από την ελληνική ηπειρωτική χώρα, πρόσθεσε η Ιωακειμίδου.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, βιολόγος με διδακτορική διατριβή στην οικολογία του λύκου και μέλος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», μιλώντας στα ΝΕΑ επιβεβαιώνει την είδηση της ύπαρξης υβρίδιου λύκου-σκύλου στη Βόρεια Ελλάδα «Πιθανώς να έχει ξαναεμφανιστεί υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Ελλάδα απλά τώρα επιβεβαιώθηκε με την ανάλυση που έγινε. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, φαινοτυπικά, δηλαδή μορφολογικά καθότι κάποια ζώα δεν έχουν το τυπικό χρωματισμό των λύκων, απλά η επιβεβαίωση του υβριδισμού γίνεται μονάχα με γενετικές μεθόδους. Τώρα δηλαδή έχουμε μία επιβεβαίωση για την ύπαρξη ενός ζώου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης».

Για το φαινόμενο του υβριδισμού στην Ευρώπη ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε. «O υβριδισμός είναι κάτι πολύ διαδεδομένο. Δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη. Όλες οι χώρες έχουν ζήτημα υβριδισμού λύκων – σκύλων. Είναι γνωστό εδώ και 10 – 20 χρόνια και μελετιέται. Πλέον μπορούμε και στην Ελλάδα να διαπιστώσουμε αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στους ελληνικούς πληθυσμούς του λύκου» και προσθέτει. «Έχουμε συνεργασία με το πρόγραμμα Wolfness. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το biodiversa, είναι ένα διεθνές πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν πάροχοι δειγμάτων.

Έχουμε στείλει κάποια δείγματα στο Πανεπιστήμιο του Σένμπεργκ στην Γερμανία, όπου θα αναλυθούν και εκεί για υβριδισμό. Κάποια δείγματα αναλύθηκαν σε πρώτη φάση και στο εργαστήριο γενετικής του κ. Τριανταφυλλίδη και της κ. Καραΐσκου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Βιολογίας. Η ανάλυση αυτή έγινε από την κ. Ιωακειμίδου στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας και γι’ αυτό παρουσίασε και τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής ανάλυσης στο συνέδριο».

Στην ερώτηση αν τα υβρίδια αυτά μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο φυσικό πληθυσμό των λύκων ο κ. Ηλιόπουλος είπε «ο υβριδισμός εφόσον είναι σε μεγάλη έκταση, έχει επιπτώσεις, γιατί αντιστρέφει χιλιάδες χρόνια εξέλιξης και προσαρμογής του είδους. Είναι μία πολύ σοβαρή απειλή, εφόσον είναι σε σημαντικά ποσοστά. Τώρα αυτό το θέμα είναι το αντικείμενο της έρευνας που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα biodiversa, για να δούμε σε τι έκταση είναι στον ελλαδικό χώρο.

Να αναφέρω, επίσης ότι έχουμε υποστήριξη από το πρόγραμμα Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, το οποίο συντονίζει και χρηματοδοτεί το WWF Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος γίνεται η συλλογή των δειγμάτων που κάνουμε, δηλαδή μαζέψαμε κάποια δείγματα DNA με μη επεμβατικό τρόπο, δηλαδή από περιττώματα από όλη την Ελλάδα».