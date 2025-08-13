Σε μια συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή προχώρησε χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, στη διάσωση 76 πολιτών και δύο τετράποδων ζώων, από παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που δοκιμάζονται από σφοδρές δασικές πυρκαγιές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε στενή συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.). Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τα πύρινα μέτωπα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Χίο

Στη Χίο, η φωτιά εκδηλώθηκε στη δασική περιοχή της Βολισσού και άρχισε να απειλεί τις παραθαλάσσιες ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στο δύσκολο έργο απεγκλωβισμού συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη.

Οι δυνάμεις αυτές μετέφεραν με ασφάλεια 56 άτομα και ένα τετράποδο προς τα αλιευτικά καταφύγια του Λιθί και της Λαγκάδας, προστατεύοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες από τον άμεσο κίνδυνο.

Διασώσεις σε Κάτω Αχαΐα και Παράκτιες Περιοχές

Στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Στην επιχείρηση διέσωσης συμμετείχαν τρία περιπολικά σκάφη, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία απεγκλώβισαν 20 πολίτες και ένα ζώο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Σημειώνεται πως πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πρόσθετων αναγκών συνδρομής, καθώς το πύρινο μέτωπο παραμένει ενεργό σε πολλές περιοχές.