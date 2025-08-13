Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, στην Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις ενισχύονται και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.