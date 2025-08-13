Η Ελλάδα δοκιμάζεται από δεκάδες πύρινα μέτωπα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Μέσα σε 48 ώρες ξέσπασαν 150 φωτιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και απανωτά μηνύματα του 112 καλούσαν τους κατοίκους σε εκκένωση οικισμών.

Νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης στα Μέγαρα και στην Κεφαλονιά, αυξάνοντας την πίεση στις δυνάμεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ λίγο μετά τις 6:00 ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

📍 Δείτε live τους χάρτες πυρκαγιών:

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.