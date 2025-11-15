Αλλιώς ονειρευόταν τη σημερινή βραδιά στο Καραϊσκάκη η Εθνική Ελλάδας. Αλλιώς την ονειρεύονταν οι παίκτες, ο προπονητής, αλλιώς την περίμενε ο κόσμος όταν ξεκινούσε ετούτη η διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πιθανόν να την περιμέναμε όλοι μας ως τη βραδιά που θα εξασφάλιζε την επιστροφή της Εθνικής Ελλάδας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη χειρότερη περίπτωση, ως μια βραδιά που θα μας έφερνε κοντά σε αυτό ή θα μας διατηρούσε ακέραιες τις ελπίδες μας ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής να βρισκόμαστε σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Κι όμως, η σημερινή βραδιά είναι αυτή που κανείς δεν φανταζόταν και πολύ περισσότερο κανείς δεν επιθυμούσε.

Η Ελλάδα θα μπει στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τη Σκωτία ως αποκλεισμένη από το Μουντιάλ. Οι τρεις σερί ήττες, μία από τους Σκωτσέζους και δύο από τους Δανούς ήταν τα παιχνίδια που μετέτρεψαν το όνειρο σε εφιάλτη και που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ελπίζει πλέον σε πρόκριση. Σαφέστατη αποτυχία, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε πως αυτή η φουρνιά της Ελλάδας και η εικόνα της στα παιχνίδια πριν από τα προκριματικά, τόσο στο Nations League όσο και στα φιλικά, έδειχνε ότι μπορεί να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Ένας κακός μήνας και ένα άτυχο αποτέλεσμα όπως αυτό στη Γλασκώβη, που η Εθνική δεν κατάλαβε πώς το έχασε, αρκούσαν για να γκρεμίσουν το όνειρο. Κι αν η Δανία απέδειξε πως είναι καλύτερη και πιο έτοιμη ομάδα, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον σημερινό αντίπαλο.

Η Σκωτία σε εκείνο το ματς που στην οικονομία του ομίλου έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο για τον αποκλεισμό της Εθνικής, δεν ήταν καλύτερη. Όπως και γενικότερα δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε πιο ποιοτική ομάδα από τη δική μας. Αλλά στο ποδόσφαιρο καμιά φορά η μια βραδιά μπορεί να κρίνει τα πάντα και οι Σκωτσέζοι εκείνη τη βραδιά στάθηκαν περισσότερο τυχεροί από τους Έλληνες. Υπάρχει κίνητρο για την Εθνική ομάδα στα δύο ματς που απομένουν, το σημερινό με τη Σκωτία και αυτό της Τρίτης με τη Λευκορωσία; Σίγουρα απόψε θα έχουν να αποδείξουν πολλά απέναντι στους αντιπάλους τους. Και να τους βγάλουν εκτός πορείας πρώτης θέσης. Σαν μια άτυπη… ρεβάνς απέναντί τους. Χωρίς αντίκρισμα για την Ελλάδα, αλλά ποιος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα αντίκρισμα όταν φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο;

Για κάποιους ποδοσφαιριστές αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών δεν αποκλείεται να είναι τα τελευταία τους με την Εθνική ομάδα. Άρα το κίνητρο να κλείσουν με θετικό πρόσημο την καριέρα τους με τη γαλανόλευκη είναι έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο. Επιπλέον, ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει την Εθνική να κλείνει όσο το δυνατόν την ψαλίδα από τη Σκωτία στο φινάλε της προκριματικής φάσης. Όχι πως θα του… αλλάξει τη ζωή, ούτε θα κερδίσει κάτι η Ελλάδα η οποία απέτυχε να βρεθεί στο Μουντιάλ. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι και ωραίο να τερματίσει με μεγάλη διαφορά πίσω από τους Σκωτσέζους. Επιπλέον, για την Εθνική θα υπάρξουν μπροστά της πολλές προκριματικές φάσεις ακόμα, αρκετές κληρώσεις για τις διοργανώσεις τις οποίες θα διεκδικήσει και οι νίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στο ranking. Ενα ranking που το έχει διορθώσει την τελευταία διετία και θέλει να το φτιάξει ακόμα περισσότερο.