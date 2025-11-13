«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ηρθα στην Ελλάδα με μεγάλους στόχους και μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο είμαι πραγματικά χαρούμενος στον Ολυμπιακό. Νιώθω ευτυχισμένος»: Τάδε έφη, ο Λορέντσο Πιρόλα και οι πρώτες του λέξεις πλάι στην είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του με τους Ερυθρόλευκους.

Ναι, έμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Ηρθε και αυτή χθες το απόγευμα επιβεβαιώνοντας ότι οι νταμπλούχοι το… ξανάκαναν. Πως πιστοί στον δρόμο της επιβράβευσης που οι ίδιοι χάραξαν, πρόσθεσαν και τον 23χρονο ιταλό στόπερ σε εκείνους του ρόστερ που βρέθηκαν με μια νέα συμφωνία. Με σούπερ αναβαθμισμένους οικονομικούς όρους (2028+1). Και κυρίως με το μήνυμα πως η καλή δουλειά υπολογίζεται και ανταμείβεται στο μεγάλο λιμάνι. Δεν πέρασαν άλλωστε παρά λίγες εβδομάδες από την αναπροσαρμογή του Κοστίνια που έφτασε παρέα με τον Πιρόλα το περασμένο καλοκαίρι. Πλέον ανανέωσε και ο Ιταλός που μόλις άνοιξε το δεύτερο σπουδαιότερο δώρο των ημερών. Το προηγούμενο του το χάρισε η σύζυγός του, Μαρτίνα, στις 30 Οκτώβρη: Το πρώτο τους παιδί. Ενα υγιέστατο κοριτσάκι…

Στο Νο1

Πίσω στο γήπεδο όμως; Ο Πιρόλα έφτασε τον Ιούλη του 2024 ως αντικαταστάτης του Νταβίντ Κάρμο που εκείνη την εποχή δεν ήταν θετικός να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Η πρώτη επιλογή του σκάουτινγκ στον φάκελο αναζήτησης με τίτλο «αριστερό στόπερ». Αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων. Αναντικατάστατος στον ιταλικό νότο, με τη Σαλερνιτάνα που ένα καλοκαίρι πριν τον είχε αγοράσει με 5 εκατ. ευρώ από την Ιντερ. Υποβιβάστηκε η ομάδα της Καμπανίας και αναγκάστηκε να αποχωριστεί τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της. Είχαν ήδη οι Ερυθρόλευκοι εντοπίσει την περίπτωση, έστω και αν πίστευαν ότι με δεδομένη την παραμονή του Κάρμο δεν θα υπήρχε λόγος για την απόκτηση άλλου κεντρικού αμυντικού με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αναντικατάστατος

Τελικά; Και ο Κάρμο έμεινε – με έναν μήνα καθυστέρηση. Και ο Πιρόλα αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες. Και στο πρόσωπό του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρήκε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που η ιστορία του χωρά σε δύο φωτογραφίες: Πριν απ’ τον βάσκο προπονητή, με τον βάσκο προπονητή. Πέρσι έπαιξε λίγο απ’ όλα στη σκιά του Κάρμο. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως αριστερός μπακ παρά τα 188 cm και το τραχύ ποδοσφαιρικό προφίλ του που δεν ταιριάζει με τις πτέρυγες. Εγινε κομμάτι του rotation και έφτασε στο τέλος της σεζόν να είναι αναντικατάστατος. Με όλο τον σεβασμό στο ταλέντο και την προσφορά του Κάρμο, κανείς πια δεν τον θυμάται. Φρόντισε ο Πιρόλα για αυτό.

Με τον Ρέτσο

«Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν» λέει ο Ιταλός επιβεβαιώνοντας το σημαντικότερο χάρισμά του. Κάποιος που μπορεί να κάνει τα πάντα για την ομάδα. Ενας κλασικός κεντρικός αμυντικός έτοιμος να θυσιαστεί για το σύνολο. Να τρέξει για… δύο. Να κάνει όλη τη «βρώμικη» δουλειά. Δεν τον ξεχώρισε τυχαία ο Μεντιλίμπαρ. Και δεν τον έκανε τυχαία «ποδοσφαιρικό ζευγάρι» και με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Από την ίδια πάστα οι δυο τους. Ετοιμοι να δώσουν τα πάντα για το σύνολο…

Ηδη έφτασε στις 45 συμμετοχές στα ερυθρόλευκα. Και ποιος ξέρει πόσο μακριά θα… πάει τη βαλίτσα, σε ένα γκρουπ που ο Ιταλός το νιώθει σπίτι του. «Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Εχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γηπέδο με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθούν πολύ. Και πραγματικά μακάρι να κερδίσουμε πολλά τρόπαια ακόμη. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρσι. Για χάρη τους»…

Η τρόικα…

Και οι επόμενοι στον δρόμο των ανανεώσεων; Χθες στα «ΝΕΑ» αναφερθήκαμε ειδικά στην περίπτωση του Ζέλσον Μαρτίνς. Εκείνος, ο Τσικίνιο και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σχηματίζουν το τρίγωνο ενδιαφέροντος με τα νεότερα προσεχώς. Ειδικά για τον Τσικίνιο; Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ατζέντης του αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα στα τέλη του μήνα για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11). Κάπου εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναμένονται και εξελίξεις. Ο Ζέλσον έχει +1 ως το καλοκαίρι του 2027 που δεδομένα θα ενεργοποιηθεί. Και για τον Ελ Κααμπί και τη σχέση του με τον Ολυμπιακό; Τα λόγια είναι περιττά…