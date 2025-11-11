Η ερώτηση χθες, έξω από το υπουργείο Αμυνας της Κύπρου, στη Λευκωσία, θα μπορούσε να είχε φέρει τον Νίκο Δένδια σε δύσκολη θέση. Υπάρχει σκέψη να προσεγγιστούν και άλλες χώρες προκειμένου να μπλοκαριστεί η είσοδος της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Security Action For Europe), το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής μέσω κοινών προμηθειών και επενδύσεων;

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας απάντησε αποφεύγοντας να μπει σε μια λογική η οποία θα παρέπεμπε σε αποκλεισμό χάριν αποκλεισμού, που άλλωστε δεν είναι και η ελληνική θέση, η οποία μιλά για απόρριψη λόγω του τουρκικού casus belli και άλλων ζητημάτων τα οποία η Αθήνα θέτει ξεκάθαρα. Το SAFE, είπε, «είναι γραμμένο με μια περίεργη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι νομίζει». Μίλησε δε για αξιακές αρχές, οι οποίες οφείλουν να είναι σαφείς, υποδεικνύοντας ότι η ίδια η Κομισιόν με δήλωσή της έχει δεσμευτεί ότι οι προτάσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε σχέδια του SAFE εγκρίνονται ομόφωνα και με κοινή αντίληψη όλων των κρατών.

Το SAFE, πάντως, ήταν μια σίγουρα… safe επιλογή, καθώς ετέθη και στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια αλλά και του υπουργού Αμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα, που είχαν προηγηθεί, ως το κυρίαρχο ζήτημα των συνομιλιών των δύο υπουργών. Και ήταν όντως βασικό κομμάτι, όχι για το μπλοκάρισμα της Τουρκίας, αλλά για τον κοινό συντονισμό επί της ουσίας του προγράμματος και της πολλής δουλειάς που απομένει να γίνει. Παράλληλα με αυτό, υπήρχαν τα διμερή ζητήματα με μια ιδιαίτερη σημασία αυτή τη φορά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 3η Διακυβερνητική Διάσκεψη Ελλάδας και Κύπρου με τη συμμετοχή του προέδρου Χριστοδουλίδη και πολλών υπουργών του.

Οι περιφερειακές εξελίξεις

Ωστόσο το κυρίαρχο ζήτημα των ημερών είναι το τρίτο θέμα το οποίο ονομάτισαν οι δύο υπουργοί στις δηλώσεις τους και στο οποίο για ευνόητους λόγους δεν εμβάθυναν: οι περιφερειακές εξελίξεις. Για το ποιες είναι βασικότερες από αυτές μπορεί να ανατρέξει κανείς στο χθεσινό ταξίδι του κύπριου ΥΠΕΞ Κωνσταντίνου Κόμπου στην Ιερουσαλήμ και τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Γεδεών Σάαρ. Πέρα από τα πολλά και σημαντικά εν εξελίξει θέματα, αυτό που ανησυχεί τη Λευκωσία, την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ περισσότερο είναι η προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει ρόλο επί του εδάφους στη Γάζα, αλλά και να καταστεί τόσο ισχυρή στρατιωτικά που να καθορίζει απόλυτα τους όρους στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο που ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε τις προάλλες όταν προσεκλήθη στη Βουλή πως αυτό που η Κύπρος αντιμετωπίζει είναι πλέον υπαρξιακός κίνδυνος. Οι τρεις, λοιπόν, πρωτεύουσες συντονίζονται συνεχώς στο αμυντικό κομμάτι και στην αποφυγή των όποιων τετελεσμένων στα οποία ήθελε προβεί η Αγκυρα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων.