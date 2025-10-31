Ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου για αμυντικά θέματα της Κομισιόν, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ούτε με την Τουρκία, ούτε με τη Νότια Κορέα». Όπως εξήγησε, για να αρχίσει μια τέτοια διαδικασία απαιτείται η υιοθέτηση σχετικής σύστασης που θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της ΕΕ.

«Μόλις λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι στραμμένη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας και της Νότιας Κορέας στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, ο Ρενιέρ υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις». Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα SAFE είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς τα κράτη-μέλη λαμβάνουν προσωρινές κατανομές.

«Μια απόφαση θα ληφθεί όταν θα είμαστε σε θέση να την πάρουμε», κατέληξε, επισημαίνοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε φάση προσεκτικής αξιολόγησης.