Μετά από συντονισμένες κινήσεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα συναρμόδια επιτελεία κατάφεραν να «αναστήσουν» σημαντικό μέρος του στόλου των μεταγωγικών C-130 και C-27, αλλά και των ελικοπτέρων Έρευνας και Διάσωσης Super Puma, με τον Νίκο Δένδια να επισημαίνει πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση αριθμού νέων μεταγωγικών αεροσκαφών.

Όλα μαζί μάλιστα πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό «elephant walk», τροχοδρομώντας και αιωρούμενα πάνω από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης στην Ελευσίνα.

«Συνολικά, βρισκόμαστε ήδη στα 12 αεροπλάνα. Και τα Super Puma, δύο τα είδατε να ίπτανται πάνω από τον διάδρομο , έχουν φτάσει σε διαθεσιμότητα των επτά. Δύο και από αυτά βρίσκονται σε τακτική συντήρηση. Μια άλλη πραγματικότητα. Η χώρα έχει αποκτήσει πάλι στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός δήλωσε ακόμα πως στόχος είναι με την ολοκλήρωση της «Ατζέντας 2030», η Ελλάδα να έχει ετοιμοπόλεμα 200 μαχητικά αεροσκάφη.

Στο πεδίο, η Πολεμική Αεροπορία απογείωσε 32 μαχητικά πραγματοποιώντας κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με το Ισραήλ νοτίως της Κρήτης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποτροπής και ενδυνάμωσης της συμμαχίας με το Τελ Αβίβ, σε μία περίοδο που όλα δείχνουν πως οι ενεργειακές συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσιγκτον ενοχλούν την Άγκυρα.