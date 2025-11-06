Η οικοδόμηση ενός αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, εθνική αναγκαιότητα που απαιτεί τη συνεργασία Πολιτείας, θεσμών, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας. Όπως υπογράμμισε, οι αμυντικές δαπάνες, όταν σχεδιάζονται στρατηγικά, μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, δημιουργώντας πλούτο και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Ο κ. Δένδιας μίλησε στο Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της Άμυνας. «Αυτός είναι ο δρόμος της εθνικής επιβίωσης. Δρόμος ευθύνης, σχεδίου και αποτελέσματος. Η Ελλάδα διαθέτει τη γνώση, τα μέσα και τη βούληση να το πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τις τοποθετήσεις του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και της προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, Ράνιας Αικατερινάρη, ο υπουργός ευχαρίστησε τον ΣΕΒ για τη στήριξη στον θεσμό της ενεργού εφεδρείας και την αποδοχή της πρότασης για την κάλυψη των ημερομισθίων των Εφέδρων κατά τη μετεκπαίδευσή τους.

Η «Ατζέντα 2030» και οι νέες προκλήσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα απαντά με την «Ατζέντα 2030», τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων, με έμφαση στα drones και στα συστήματα anti-drones.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών, διάρκειας 12 συν 8 ετών, επιτρέπει τον ορθολογικό προγραμματισμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο που διατίθεται για την Άμυνα. Υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το εξοπλιστικό πρόγραμμα είχε μηδενιστεί, γεγονός που καθιστά επιτακτική την κάλυψη των κενών της δεκαετίας.

«Τώρα καλούμαστε να καλύψουμε τα κενά της δεκαετίας και να αλλάξουμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Δεν είναι πακτωλός χρημάτων και κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά φειδωλοί στο τι επιλέγουμε, πώς το επιλέγουμε και τι κάνουμε», σημείωσε ο υπουργός.

Καινοτομία και συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας

Ο κ. Δένδιας παρουσίασε το σχέδιο δημιουργίας ενός καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος, μέσω της Διεύθυνσης Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Όπως εξήγησε, «η Διεύθυνση Καινοτομίας διδάσκει τις Ένοπλες Δυνάμεις όχι να ζητάνε προϊόντα, αλλά να απευθύνουν ερωτήματα. Το ΕΛΚΑΚ παραλαμβάνει τα ερωτήματα, τα διαβιβάζει στις ελληνικές αμυντικές εταιρείες, λαμβάνει τις απαντήσεις και τις επιστρέφει για αξιολόγηση».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέλυσε τη στρατηγική για την αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα. «Σήμερα υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, επιδιώκοντας τουλάχιστον 25% συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα», ανέφερε.

Συζήτηση και προοπτικές συνεργασίας

Κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), τον υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, διευθυντή ΣΤ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, και τον Παντελή Τζωρτζάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΚΑΚ.

Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη του ΣΕΒ και ανταλλαγή απόψεων για τη δυναμική της εγχώριας βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στην Άμυνα και τις δυνατότητες διεύρυνσης του αποτυπώματος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.