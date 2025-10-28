Η φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το πρώτο απτό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως «σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αποτίουμε φόρο τιμής στους Έλληνες που αντέταξαν το “ΟΧΙ” έναντι της φασιστικής και ναζιστικής επιβουλής».

Αναφερόμενος στη φετινή παρέλαση, υπογράμμισε ότι «δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος, αλλά καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα».

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι «για πρώτη φορά παρέλασε τμήμα καινοτομίας, που ενσαρκώνει τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής».

Όπως πρόσθεσε, μέσα από νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μη επανδρωμένα μέσα και σύγχρονες τεχνολογίες, οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σταθερά σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που παρέλασαν με τιμή, επισημαίνοντας ότι με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της χώρας.