Σε τουλάχιστον δέκα ορεινές περιοχές στην Κρήτη, όπως ο Αποκόρωνας, η Μεσαρά, ο Μυλοπόταμος (Ανώγεια, Λιβάδια, Ζωνιανά κ.λπ.), τα Σφακιά, το Ασκύφου, τα Βορίζια κ.ά., εξακολουθεί να υπάρχει ανεξέλεγκτη εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με φονικές ενέδρες και βεντέτες εξαιτίας πολύχρονων οικογενειακών διαφορών, εκτεταμένη παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, ζωοκλοπές, εκβιάσεις αλλά και οργάνωση ληστειών στα πεδινά των περιοχών.

Το δραματικό περιστατικό στα Βορίζια αναδεικνύει για άλλη μία φορά το ζήτημα των «άβατων της Κρήτης», όπου κυριαρχούν οι άγραφοι τοπικοί νόμοι και οι αντιδραστικές αντιλήψεις, και η υποτονική παρουσία της Αστυνομίας τα έχει μετατρέψει σε ορμητήρια ορεσίβιων παραβατικών που υποβοηθούνται και από την τεράστια οπλοκατοχή, καθώς – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – στην Κρήτη κυκλοφορούν περίπου 1.000.000 παράνομα όπλα!

Επτά μεγάλες βεντέτες

Από την περιβόητη φονική επίθεση κατά αστυνομικών στα Ζωνιανά το 2007 μέχρι τις επτά μεγάλες βεντέτες με 21 νεκρούς (μία πάλι στα Βορίζια το 1955 με πέντε νεκρούς κι άλλη μία στον Αποκόρωνα Χανίων το 1994 με έξι νεκρούς) και από τη δολοφονία στη Μεσαρά το 2021 ενός 37χρονου κτηνοτρόφου την ώρα που καθόταν στο μπαλκόνι του μέχρι τη διπλή δολοφονία στα Ανώγεια το 2020 και την πρόσφατη δολοφονία σε πανηγύρι στην Κίσσαμο, καθώς και τους θανάτους την τελευταία 30ετία τουλάχιστον δέκα ανυποψίαστων ανθρώπων από τις ανεξέλεγκτες μπαλοθιές στο όνομα ενός φονικού εθίμου, όλα αυτά δείχνουν πως οι διαρκείς εξαγγελίες τα τελευταία 20 χρόνια για λήψη αστυνομικών μέτρων και δημιουργία ειδικών επιχειρησιακών μονάδων κρούσης στην Κρήτη για να εξαϋλωθούν οι χώροι της ανομίας στο νησί δεν έχουν αποδώσει σύμφωνα με τις προθέσεις του σχεδιασμού τους.

Στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν στα «ΝΕΑ» ότι «το θέμα των “πυρήνων” παρανομίας σε δυσπρόσιτα χωριά στα Λευκά Ορη και στον Ψηλορείτη είναι διαχρονικό. Δεν είναι μόνο αστυνομικό θέμα. Είναι ζήτημα συνθηκών διαβίωσης, νοοτροπίας αιώνων για μη υπακοή στους θεσμούς και πρέπει να επιλυθεί συνολικά από κρατικούς και κοινωνικούς φορείς».

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Η στατιστική καταγραφή από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είναι ενδεικτική: την τελευταία χρονιά στην Κρήτη των 620.000 κατοίκων, η πλειονότητα των οποίων ζει φιλήσυχα, διαπράχθηκαν συνολικά 14.547 αδικήματα, από τα οποία 591 κακουργήματα. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν τέσσερις δολοφονίες, δεκατρείς απόπειρες ανθρωποκτονίας, 362 απρόκλητες επιθέσεις με σωματικές βλάβες, 89 υποθέσεις αυτοδικιών, δεκαοκτώ ληστείες, εννιά υποθέσεις εκβιάσεων. Επιπλέον από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψαν 1.100 δικογραφίες για υποθέσεις ναρκωτικών, 2.445 παραβάσεις του νόμου περί όπλων, σχηματίστηκαν 50 φάκελοι για ζωοκλοπές, ενώ κατασχέθηκαν 2.200 όπλα και εντοπίστηκαν 15 εκρηκτικοί μηχανισμοί και περίπου 8,2 κιλά εκρηκτικών υλών. Συνολικά, για διάφορα αδικήματα κατηγορήθηκαν την τελευταία χρονιά στο νησί 10.651 άτομα, 580 από τα οποία ήταν ηλικίας μέχρι 18 ετών. Στην Κρήτη ετησίως εντοπίζονται δεκάδες χασισοφυτείες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι φρουροί τους έχουν πυροβολήσει τα ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. που καταγράφουν τις παράνομες καλλιέργειες. Ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι η επονομαζόμενη «μαφία του Μυλοποτάμου» είχε προχωρήσει σε εννέα ληστείες τραπεζών με αφαίρεση ΑΤΜ – σε όλη την Κρήτη – από τον Μάρτιο του 2006 ως τον Νοέμβριο του 2007 με τη χρήση… σκαπτικών και γεωργικών μηχανημάτων!

Επιπλέον στις απαγωγές των επιχειρηματιών Μιχάλη Λεμπιδάκη και Περικλή Παναγόπουλου είχε διαπιστωθεί εμπλοκή μελών της κρητικής μαφίας, ενώ υπάρχει διαρκής τροφοδοσία συμμοριών, ακόμα και οργανώσεων αντάρτικου πόλης από τον παράνομο οπλισμό του νησιού. Ενα ακόμα χαρακτηριστικό της ποινικής δράσης στα ορεινά των Χανίων, λ.χ., είναι ότι το 2016 η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία εις βάρος μιας ομάδας επτά ατόμων, 35 ως 45 ετών τότε, η οποία προχώρησε από το 2002 σε οκτώ ενέδρες θανάτου καταμεσής του δρόμου (οι επονομαζόμενοι «μποσκάδες») στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου αλλά και στην Αθήνα. Η ομάδα των εκτελεστών φέρεται να αναλάμβανε και φονικές επιθέσεις έναντι αμοιβής, στα πλαίσια διαφόρων βεντετών!

Στην Κρήτη, τέλος, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 50-60 άτομα που αναλαμβάνουν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές – στους επονομαζόμενους «σασμούς» – σε διάφορες επικίνδυνες διενέξεις οικογενειών (πολλές από αυτές παραμένουν άγνωστες στις διωκτικές Αρχές), υπάρχουν ταυτόχρονα όμως και ορισμένοι ποινικοί που επιχειρούν το αντίθετο! Δηλαδή να διευρύνουν το χάσμα και να παρασύρουν τους συγγενείς σε αιματηρή επίλυση των διαφορών στο όνομα της κακώς εννοούμενης «κρητικής παράδοσης».