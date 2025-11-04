Κλειστά θα παραμείνουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια, μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών του χωριού το περασμένο Σάββατο με απολογισμό δύο νεκρούς.

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το creta24.gr.