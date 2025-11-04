Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Η σορός της εκτίθεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων, ενώ στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της και η ταφή της στο οικείο νεκροταφείο.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του in.gr, «ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν την περιοχή και πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους μεταβαίνουν στον Αλικιανό. Εξονυχιστικοί είναι οι έλεγχοι και σε όσους εισέρχονται στο ναό, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί και ανιχνευτή μετάλλων».

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια, ερευνώντας» καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Έφοδος στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου

Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες σήμερα (4/11/2025) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο σωφρονιστικό κατάστημα που κρατούνται συγγενείς του 39χρονου νεκρού από το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, ψαλιδάκι, όπως και φορτιστές που θα ελεγχθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κατά την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες -και κατ’ οίκον- συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό και των τριών ατόμων, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι είχαν εμπλοκή στο ένοπλο και αιματηρό περιστατικό.