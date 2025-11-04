Σε μια συγκλονιστική αναπαράσταση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια προχώρησε το τμήμα γραφικών του MEGA για τον ενημερωτικό τομέα του καναλιού.

Σε αυτή γίνεται προσπάθεια να πέσει φως στο τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο χωριό της Κρήτης με αποτέλσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές.

Μεταξύ άλλων φαίνεται πώς το αυτοκίνητο που οδηγεί ο Φανούρης Καργάκης μπαίνει μέσα στα Βορίζια.

Οι πυροβολισμοί είναι πολλοί, κρατάνε ώρα και το σκηνικό θυμίζει πεδίο μάχης. Όλα αυτά γίνονται στο κέντρο του χωριού.

Από πάνω είναι οι Καργάκηδες και από κάτω Φραγκιαδάκηδες.

Ο πρώτος πυροβολισμός φέρνει τον καταιγισμό. Μια βροχή πυροβολισμών, με τραγικό φινάλε.

Οι εμπλεκόμενοι

Δύο άτομα νοσηλεύονται φρουρούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που συγκλόνισε την Κρήτη. Ένας εξ αυτών είναι 25χρονος συγγενής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της από την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι τρεις άνδρες που αναζητούνται από τις αρχές ως συμμετέχοντες στην αιματοχυσία είναι αδέλφια του 25χρονου. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού που αποτέλεσε στόχο βομβιστικής επίθεσης, καθώς και τα δύο αδέλφια του, ηλικίας 29 και 19 ετών.

Ο δεύτερος τραυματίας που νοσηλεύεται φρουρούμενος είναι 30χρονος ξάδελφος των παραπάνω και αδελφός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική συμπλοκή.

Από την αιματοχυσία δύο σπίτια έχουν κλείσει, ενώ πέντε νεαροί –τέσσερις εκ των οποίων αδέλφια– βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και των απόπειρων ανθρωποκτονίας, αδικήματα που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.