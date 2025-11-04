Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο μετά το μακελειό στα Βορίζια. Στην περιοχή επικρατεί τεταμένο κλίμα, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγχουν κάθε είσοδο και έξοδο του χωριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συγγενών που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος, ο 27χρονος και ο 29χρονος αναμένεται να παραδοθούν σήμερα. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα έγινε η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ενώ σήμερα στα Χανιά κηδεύεται η 56χρονη γυναίκα που επίσης έχασε τη ζωή της το Σάββατο, στο χωριό της Κρήτης. Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Τα ξημερώματα έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, συγκεκριμένα ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επικοινωνίες του θύματος με άλλα άτομα.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 39χρονου

Τη σορό του 39χρονου συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία η σύζυγος, οι αδελφές και η μητέρα του 39χρονου, ενώ το μαυροντυμένο πλήθος ακολούθησε τη πομπή προς το νεκροταφείο.

Το φέρετρο πέρασε από το στενό δρόμο όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο, καθώς πρόκειται για τη μοναδική διαδρομή προς το νεκροταφείο.

Τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας ήταν περικυκλωμένα από δυνάμεις της ΕΚΑΜ, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Λίγο πριν την κηδεία, τα μέλη της άλλης οικογένειας εγκατέλειψαν τα Βορίζια, φοβούμενοι για πράξεις αντεκδίκησης.

«Προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί»

«Χάθηκε ένας άνθρωπος πολύ νέος, με ανήλικα παιδιά. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και ο πόνος τους είναι ανείπωτος. Αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι εάν ενεργοποιήτο η αστυνομία στους χρόνους που είχε κληθεί δεν θα είχαν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Δύο σπίτια γειτονικά και τα αυτοκίνητα πυροβολήθηκαν αμέσως μετά την ανατίναξη. Η γυναίκα και τα παιδιά της έμειναν εγκλωβισμένοι στο σπίτι μέχρι την επόμενη ημέρα», είπε στο MEGA η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος της οικογένειας του 39χρονου.

Από την πλευρά της η Αστυνομία τονίζει πως από την πρώτη στιγμή που έγινε αναφορά για την έκρηξη μετέβη περιπολικό στο σημείο.

«Υπήρχαν κι άλλα περιστατικά πολύ σοβαρά τον χρόνο που πέρασε»

«Δυστυχώς μετά το περιστατικό φτάνουν πληροφορίες στην αστυνομία ότι υπήρχαν κι άλλα περιστατικά πολύ σοβαρά τον χρόνο που πέρασε, τα οποία δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην αστυνομία από καμία πλευρά», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου και συμπλήρωσε:

«Μετά το περιστατικό με τη βόμβα ανοίχτηκε κάρτα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Το περιπολικό έφτασε κανονικά στο σημείο για να κάνει καταγραφή και ανέμενε τους συναδέλφους της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων».

«Το περιπολικό παρέμεινε καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το επόμενο πρωινό άτομο από την οικογένεια ζήτησε από τους αστυνομικούς να γίνει αυτοψία και στην οικία της, γιατί διαπίστωσε σημάδια από πιθανόν άσκοπους πυροβολισμούς. Τότε ενημερώθηκε η αστυνομία για άσκοπους πυροβολισμούς. Έγινε αυτοψία κανονικά και σε αυτή την οικία, χωρίς να γνωρίζουμε πότε έγιναν οι πυροβολισμοί».