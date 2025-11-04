Στο χωριό Βορίζια της Κρήτης εκτυλίσσεται μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, μετά την καταστροφή ενός σπιτιού η οποία αποτέλεσε την αφορμή για αιματηρή σύγκρουση. Οι αποκαλύψεις γύρω από το περιστατικό φωτίζουν τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη βίας, με θύματα και δράστες να παγιδεύονται σε έναν φαύλο κύκλο οργής.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνει τα γεγονότα που προηγήθηκαν, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με προσωπικές διαφορές που είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.

Η έκρηξη που πυροδότησε τη βεντέτα

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, εντοπίστηκε και εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Ξετρύπι, στην πάνω πλευρά του χωριού. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Δείτε το χρονικό της καταστροφής του σπιτιού που σήμανε το αιματοκύλισμα: