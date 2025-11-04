Παγωμένη παραμένει η κοινωνία στα Βορίζια μετά τους θανάτους του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από τους πυροβολισμούς που έπεσαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, μίλησε στο Action 24. «Μου φάγανε το παιδί μου» τόνισε και πρόσθεσε: «δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ, δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό.[…]».

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο πέρυσι είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της «εκεί που σκοτώσαν το κοπέλι μου».

«Ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη μου την αστυνομία[…] Εκεί ήταν η αστυνομία, φώναζαν “πουτ…ριά”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουν και αυτήν και τα κοπέλια της», είπε.

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέραν τα καλάνσικοφ, ο γιος πέρασε από εκεί, του είχαν στήσει ενέδρα και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε», σημείωσε η ίδια.

«Τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν και τη δικιά τους».

Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε: «Δεν είχαμε καμία σχέση με τη βόμβα που μπήκε στο σπίτι τους, καμία μα καμία […] Μπήκαν μεσίτες, μάς έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά αυτοί το συνέχιζαν, προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά […] Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά, πουθενά δεν τους φταίμε».