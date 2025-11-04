Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια που φέρονται να συμμετείχαν στο φονικό, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συγγενείς τους προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν στις αρχές πριν από την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι — γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας πιθανά κρησφύγετα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στον γειτονικό νομό Ρεθύμνου.

Ψάχνουν τα χέρια όλων για πυρίτιδα

Τραυματίες αλλά και αυτόπτες μάρτυρες του μακελειού έχουν εξεταστεί από την ΕΛΑΣ, για εύρεση πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα, προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Η τελευταία πράξη του δράματος

Στον Αλικιανό Χανίων γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη της τραγωδίας, με την κηδεία της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες που φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ισχυρή αστυνομική δύναμη, με πάνοπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων, βρισκόταν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Προληπτικό έλεγχο στους χώρους γύρω από τον ναό πραγματοποίησε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛ.ΑΣ.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία τη 56χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της πριν από μερικά χρόνια. Η γυναίκα, νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χανίων, είχε ταξιδέψει στα Βορίζια –το χωριό της καταγωγής της– για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της.

«Ήταν μια ήσυχη, καλοσυνάτη γυναίκα, αγαπητή σε όλους», ανέφεραν συγκλονισμένοι όσοι τη γνώριζαν.

Ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε όχι μόνο την Κρήτη αλλά ολόκληρη τη χώρα. Μόνο καλά λόγια ακούει κανείς για την αδικοχαμένη γυναίκα. Οφείλουμε όλοι να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε κάθε μορφή βίας και οπλοφορίας και να εργαστούμε, ως κοινωνία και αυτοδιοίκηση, για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων».