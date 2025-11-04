Φρούριο παραμένει το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά το αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου που συγκλόνισε την Κρήτη και τη χθεσινή κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η περιοχή θυμίζει αποκλεισμένη ζώνη, καθώς η Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις, φοβούμενη νέα επεισόδια και πιθανές πράξεις αντεκδίκησης. Τρεις ημέρες μετά το μακελειό προκύπτουν μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τραυματίες και συμμετέχοντες στη συμπλοκή από την πλευρά του 39χρονου θανόντα. Απορίες προκαλεί και το γεγονός ότι από την ίδια πλευρά δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες. Κι αυτό δημιουργεί υπόνοιες ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές μπόρεσαν ίσως να κρύψουν τραυματίες και συμμετέχοντες στο αιματηρό επεισόδιο.

Σε αστυνομικό κλοιό η κηδεία

Στο μεταξύ χθες, η κηδεία του 39χρονου τελέστηκε μέσα σε φορτισμένο κλίμα συγκίνησης αλλά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Περισσότεροι από 90 αστυνομικοί βρέθηκαν σε καίρια σημεία του χωριού, στήνοντας μπλόκα στις εισόδους και πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε όχημα και πεζό. Αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας Ηρακλείου παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής στα σοκάκια και γύρω από τον ιερό ναό, με εντολή να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο. Το χωριό, βυθισμένο στο πένθος, έμοιαζε έρημο. Οι περισσότεροι κάτοικοι κρατούσαν κλειστά τα σπίτια τους, ενώ αρκετά μέλη των οικογενειών που εμπλέκονται στη φονική σύγκρουση έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, φοβούμενα για την ασφάλειά τους. Η σιωπή στα Βορίζια ήταν απόκοσμη, με μόνο τον ήχο των περιπολικών να διακόπτει κατά διαστήματα τη νεκρική ησυχία.

Τρία αδέλφια ψάχνει η Αστυνομία

Το αιματηρό περιστατικό που προηγήθηκε άφησε πίσω του δύο νεκρούς – τον 39χρονο και μία 56χρονη γυναίκα – και έξι τραυματίες. Η συμπλοκή, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκίνησε ύστερα από προσωπικές και οικογενειακές διαφορές που οδήγησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν σοκαριστικές: σφαίρες σε τοίχους και οχήματα, ζημιές σε σπίτια και σκηνές που θύμιζαν πεδίο μάχης. Η τραγωδία άφησε πίσω της μια κοινότητα βαθιά διχασμένη και φοβισμένη. Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει την περιοχή σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Περιπολίες πραγματοποιούνται μέρα και νύχτα τόσο μέσα όσο και έξω από το χωριό, ενώ η Αστυνομία αναζητά τρία αδέλφια, που θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για το περιστατικό, επεκτείνοντας τις έρευνες σε φιλικά σπίτια της γύρω περιοχής, αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και απομονωμένες περιοχές των Αστερουσίων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συμβουλεύουν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Κάποιες οικογένειες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν ήδη μεταφερθεί προσωρινά σε άλλους οικισμούς για λόγους ασφαλείας.

Σε ετοιμότητα για νέο κύκλο βίας

Η τοπική κοινωνία των Βοριζίων, που φημιζόταν για τη συνοχή και την αλληλεγγύη της, ζει τώρα υπό καθεστώς φόβου και καχυποψίας. Παρά την έντονη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., η ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου κύκλου βίας δεν έχει εκλείψει. Η Αστυνομία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με σχέδιο άμεσης επέμβασης σε περίπτωση αναζωπύρωσης της έντασης. Την ίδια στιγμή, το κλίμα στο χωριό παραμένει βαρύ, καθώς οι πληγές του Σαββάτου είναι ακόμη νωπές και η σκιά της βεντέτας πλανάται πάνω από τη Μεσαρά. Οι κάτοικοι ελπίζουν ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να επαναφέρουν την ηρεμία και ότι η ζωή στο χωριό θα μπορέσει σταδιακά να επιστρέψει στην κανονικότητα. Μέχρι τότε, τα Βορίζια θα εξακολουθούν να μοιάζουν περισσότερο με φρούριο παρά με ορεινό χωριό – ένα φρούριο πληγωμένο, βουβό, που προσπαθεί να σταθεί όρθιο μέσα στον φόβο και την οργή. Τα σχολεία θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη να δηλώνει πως θα εκτιμηθεί η κατάσταση και σε συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές θα αποφασιστεί το πότε ακριβώς θα ανοίξουν, ενώ τόνισε πως αν χρειαστεί θα μεταβεί και η ίδια στα Βορίζια, ως ένδειξη ηθικής συμπαράστασης στη σχολική κοινότητα.