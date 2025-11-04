Ακόμα και όταν νωρίς το βράδυ της Τρίτης, τα τρία αδέρφια που καταζητούνταν για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια παραδόθηκαν, οι ανώτατοι αξιωματικοί της Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση της πρωτοφανούς βεντέτας, δεν εφησύχασαν.

Κινούν τα νήματα

Μία αναπάντεχη διαπίστωση, μία αλλόκοτη συμπεριφορά ανθρώπων που έδειξαν να κινούν τα νήματα, να δίνουν εντολές σε συγγενείς τους ζωσμένους με όπλα, και σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν λόγο με «βαρύτητα νόμου», ξάφνιασε τους Αστυνομικούς και άνοιξε ένα παράθυρο για να φωτιστεί το τι παραγματικά συμβαίνει στα Βορίζια.

Είναι κάποιες γυναίκες στο χωριό των 500 ανθρώπων που φαίνεται να έχουν διαδραματίσει ρόλο καθοριστικό, σκοτεινό, ίσως και φονικό. Που μέσα από τα σπίτια τους έδωσαν εντολές να γίνουν πράγματα.

Παρέσυραν τους βομβιστές

Υπάρχει ισχυρή η αίσθηση και από τη συγκομιδή στοιχείων και δεδομένων, πως τέτοιες γυναίκες έχουν παρασύρει τους βομβιστές του σπιτιού λίγες ώρες νωρίτερα να προχωρήσουν σε αυτή την επίθεση επικαλούμενες λόγους τιμής.

Ζητούσαν από τους δράστες να προχωρήσουν στη βομβιστική επίθεση.

«Δεν θα τελειώσει εδώ»

Κάποιες γυναίκες που προσέγγισαν αστυνομικοί και επισκέφθηκαν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ στα σπίτια τους, τις άκουσαν να λένε ότι δεν θα τελειώσει τίποτα εδώ.

Και όταν κάποιοι άντρες μέσα σε αυτά τα σπίτια φάνηκαν κάπως συγκαταβατικοί απέναντι στους αστυνομικούς για τον τερματισμό του φονικού, ήταν κάποιες γυναίκες που διαμήνυσαν πως αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Κατάρες

Και ήταν οι ίδιες που στην χθεσινή κηδεία, στη θέα των αστυνομικών, ξεστόμισαν εναντίον τους λόγια τρομακτικά, δίνονβτας τους να καταλάβουν ότι στέκονται εμπόδια στα σχέδια τους, στην πρόθεσή τους να τελειώσουν αυτή την ιστορία όπως εκείνες νομίζουν ότι πρέπει και όπως η νοούμενη «τιμή» υπαγορεύει.