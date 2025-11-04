Το μακελειό των Βοριζίων, που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες από πυροβολισμούς.

Η κηδεία της 56χρονης Ε.Φ., θύματος των πυροβολισμών, πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον ναό του Τιμίου Σταυρού στο χωριό Αλικιανός Χανίων, το μεσημέρι της Τρίτης 4.11.25.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα του περιστατικού, η 56χρονη μετέφερε πράγματα για το μνημόσυνο του πατέρα της μαζί με την αδελφή της. Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή από αδέσποτη σφαίρα, ενώ η μικρότερη αδελφή της τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

«Έχασα την αδερφή μου άδικα»

Στο Live News, η μητέρα και η αδελφή της μίλησαν για το περιστατικό και τον πόνο τους: «Ήρθε να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της και δυστυχώς κάναμε την κηδεία της», είπε η αδελφή, περιγράφοντας το περιστατικό της ανταλλαγής πυροβολισμών:

«Άκουσα φωνές και φασαρία και πήγα προς την σκάλα του δρόμου… Περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα και μας έπαιζε στο ψαχνό… Η αδελφή μου την έφαγε κάπου από ψηλά, γιατί εκεί όπως είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται μέσα από το αμάξι».

Όπως είχε αναφέρει το «in», το πιστοποιητικό θανάτου της γυναίκας αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από πυροβόλο όπλο, και όχι από ανακοπή, όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

«Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούνε. Εμείς θρηνούμε την αδελφή μου που δεν φταίει πουθενά. Έχασα την αδερφή μου άδικα», πρόσθεσε η αδελφή της.

«Έχω μεγάλο παράπονο από την αστυνομία»

Η αδελφή της 56χρονης τόνισε: «Τους πήραμε τηλέφωνο δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή να έρθουν. Ήρθαν μετά από μιάμιση ώρα, δύο άτομα μόνο και πήραν φωτογραφίες… Εκείνη την ημερά έπρεπε να κάνουν το χωριό ‘αστακό’ κι όχι την άλλη μέρα που μας σκότωσαν εμάς…».

Και συνέχισε: «Δεν προκαλέσαμε, ούτε προκαλούμε, αυτοί απειλούνε ότι θα ρίξουν και βόμβα στο σπίτι μας».

«Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ – Ξέρω πως έφαγαν την κόρη μου άδικα»

Η μητέρα της 56χρονης ανέφερε: «Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε κι άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Μόνο παρακαλώ το κακό να σταματήσει εδώ. Ξέρω πως έφαγαν την κόρη μου άδικα».