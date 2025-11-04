Παραδόθηκαν στην Αστυνομία οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια. Οι φερόμενοι εμπλεκόμενοι που είναι αδέρφια διέφυγαν αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό και ειδοποίησαν τις Αστυνομικές Αρχές την Τρίτη (4/11) για την τοποθεσία που βρίσκονται μέσω δικηγόρου κάνοντας γνωστή την πρόθεσή τους να παραδοθούν.

Όπως έγινε γνωστό, από το πρωί του Σαββάτου είχαν καταφύγει προκειμένου να κρυφτούν σε μέρος 20 λεπτά μακριά από το χωριό. Μέσω του δικηγόρου και ενός συγγενικού προσώπου έγινε επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ. για το σημείο συνάντησης μεταξύ των Βοριζιων και Ηρακλείου για να τους παραλάβουν οι αστυνομικοί.

Το πρωί της ίδιας ημέρας είχε προηγηθεί επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους σε ξενοδοχείο σε περιοχή της Μεσσαράς στο Τυμπάκι καθώς έφτασε η πληροφορία ότι είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις.

Κατά την επιχείρηση δεν βρέθηκε κανένας από τους καταζητούμενους όμως έγινε η προσαγωγή δυο ατόμων για υπόθαλψη.

Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων περιέγραψε τη διαδικασία της συντεταγμένης παράδοσης στις αρχές, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, μέσα σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. «Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής – αναμένουμε να απολογηθούμε και να εκθέσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης»

Πάνοπλοι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο του ραντεβού και τους συνέλαβαν. Στη συνέχεια του μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή τους.

Πρόκειται για τρία μέλη της οικογένειας, τρία αδέρφια 25 ετών, 29 ετών και 19 ετών που κατά την Αστυνομία, είχαν ενεργό ρόλο στο αιματηρό επεισόδιο.

Φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ

Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Παράλληλα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που στάθηκε αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Σημειώνεται ότι το πρωί έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται ο αδερφός και άλλοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε επίσης στην ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια. Στα κελιά τους εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις συγγενείς του 39χρονου, βρίσκονται προφυλακισμένοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.