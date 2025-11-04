Σχεδόν ένας αστυνομικός αντιστοιχεί για κάθε κάτοικο των Βοριζίων τρία 24ωρα μετά το πρωτοφανές αιματοκύλισμα.

Ο φόβος μην ξεσπάσει δεύτερος κύκλος της βεντέτας, ακόμη πιο φονικός, είναι διάχυτος και οι 400 πάνοπλοοι αστυνομικοί στα Βορίζια αναζητούν τα όπλα του μακελειού ακόμη και σε τάφους.

Η κηδεία

Την Τρίτη, πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία της 56χρονης Ε. Φ. στον Αλικιανό Χανίων με όλες τις δυνάμεις της Κρήτης να είναι επί ποδός.

Οι αστυνομικοί θα επιχειρούν σε τρεις βάρδιες ενώ σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν 130 αστυνομικοί για τους 504 κατοίκους.

Επιπλέον, στο χωριό βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια.

Κανένας εφησυχασμός

Παράλληλα, το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές.

Χάθηκε το όπλο του νεκρού

Μάλιστα, έχει εξαφανιστεί ακόμα και το όπλο του 39χρονου Φ.Κ, ο οποίος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του αφού πυροβόλησε εναντίον της άλλης οικογένειας.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν ακόμη και τάφους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον βαρύ οπλισμό, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.