Η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της από πυροβολισμούς στη συμπλοκή των Βοριζίων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε στον Αλικιανό Χανίων, σε συνθήκες πρωτοφαλούς αστυνομικής επιτήρησης και με τον πόνο των συγγενών και φίλων διάχυτο στην ατμόσφαιρα.

Από νωρίς το πρωί, η περιοχή γύρω από τον ναό είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην είσοδο της εκκλησίας είχε τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας.

Το μήνυμα του ιερέα

Μπροστά σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα, ο ιερέας που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία δεν έμεινε σιωπηλός.

«Καμιά ζωή δεν επιστρέφει με άλλο θάνατο, κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με μίσος, καμιά διαφορά δεν λύνεται με τα όπλα», είπε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια τόνισε: «Τα όπλα δεν τα έχουμε για τους αδερφούς μας, τα όπλα η εκκλησία τα ευλόγησε και τα ευλογεί μόνο όταν κινδυνεύει η ελευθερία και η πατρίδα μας. Σε καμιά άλλη περίπτωση».

Ο ιερέας υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά δεν πληγώνουν μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και προσβάλλουν το νησί της Κρήτης. «Η Κρήτη δεν είναι νησί εκδίκησης, είναι νησί τιμής, φιλοξενίας, ανθρωπιάς και λεβεντιάς. Λεβεντιά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, αλλά να κρατάς την ψυχή σου όρθια μέσα στον πόνο ακόμα και μέσα στην αδικία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα μήνυμα συγχώρεσης και ελπίδας

Κλείνοντας, ο ιερέας μίλησε για τη δύναμη της συγχώρεσης: «Είναι δύναμη να συγχωρείς, να κάνεις πίσω να σταματάς το κακό πριν απλωθεί. Η εκκλησία προσεύχεται για την ψυχή της αδικοχαμένης Ευαγγελίας, για τους τραυματίες για όσους έκαναν ό,τι έκαναν, για όσους θρηνούν και υποφέρουν».

Και κατέληξε με μια έκκληση για τερματισμό του κύκλου της βίας: «Ζητάμε από όλους να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει».