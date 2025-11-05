Με τον τραχανά της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ απλωμένο, κυβέρνηση και Υπερταμείο αναζητούν νέο σχέδιο για τα κρατικά ταχυδρομεία, έπειτα από την προδιαγεγραμμένη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, που θυσιάστηκε ως άλλη Ιφιγένεια για να κοπάσουν οι θυελλώδεις πανελλήνιες αντιδράσεις που ξέσπασαν με την αναγγελία κλεισίματος των 204 καταστημάτων.

Το Υπερταμείο όρισε χθες μεταβατικό διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ τον Μάριο Τέμπο, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μέχρι πρότινος αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Παράλληλα, αναζητείται νέο αφήγημα για την επόμενη ημέρα, η οποία βρίσκει ήδη τα ΕΛΤΑ με μείον 46 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο, Χανιά και Ιεράπετρα, αλλά και με ένα… προαναγγελθέν πρόγραμμα κλεισίματος άλλων 158 καταστημάτων στην υπόλοιπη χώρα, έπειτα από τρεις μήνες.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το νέο σχέδιο που θα εμφανίσει η καινούργια διοίκηση των ΕΛΤΑ, όπως επισημαίνουν ταχυδρομικές πηγές, «δεν θα πρέπει να εξαντλείται στο γιατί πρέπει να κλείσουν και τα υπόλοιπα 158 καταστήματα, αλλά στο τι μέλλει γενέσθαι πραγματικά με την επιχείρηση που βρίσκεται στο κόκκινο». Θα πρέπει, δηλαδή, να προταθεί ρεαλιστική λύση για το… διαρκές πρόβλημα βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, «σε λίγους μήνες θα αντιμετωπίσουν ζήτημα, ακόμα και για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους». Πόσω μάλλον όταν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, «το κράτος δεν μπορεί να πληρώνει τα χρήματα που απαιτούνται για την επιχείρηση, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά, ανήκουν στο Υπερταμείο και υπάρχουν προσφυγές από ανταγωνιστές στην ΕΕ».

Πάντως, μέχρι και χθες, η διοίκηση των ΕΛΤΑ με τις αποφάσεις της έδειχνε να μην προβληματίζεται αρκετά για το ταμειακό πρόβλημα, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, τα «ζημιογόνα» ΕΛΤΑ μετακόμισαν πρόσφατα σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ μηνιαίως (!), ενώ και ο μισθός του παραιτηθέντος διευθύνοντος συμβούλου μέσα σε έξι μήνες εκτινάχθηκε από 7.374 ευρώ σε πάνω από 10.000 ευρώ!

Την ίδια στιγμή, το δίκτυο καταστημάτων από το 2023 συρρικνώθηκε κατά 58%, παρά τις κρατικές ενισχύσεις που ξεπέρασαν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Σχέδιο προετοιμασίας για ιδιώτη επενδυτή

Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν ανέφεραν στα «ΝΕΑ» πως το σχέδιο «ξαφνικού θανάτου» των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με φόντο την αναδιάρθρωση του δικτύου και την περικοπή λειτουργικών δαπανών, «περιείχε και έντονα στοιχεία προετοιμασίας της επιχείρησης για να… συναντηθεί σύντομα με ιδιώτη επενδυτή». Οταν μεταξύ των καταστημάτων που κλείνουν «περιλαμβάνονται και κέντρα διανομής, που θεωρούνται ως το core business των ταχυδρομικών εταιρειών, δεν μιλάμε απλά για κίνηση εξορθολογισμού του δικτύου, αλλά για “τυφλές” περικοπές του δικτύου, που ισοδυναμούν με αυτοχειριασμό», λένε χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, εξηγούν ότι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των κερδών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, και κυρίως των ταχυμεταφορών, προέρχεται από τη διανομή, «την οποία όμως το σχέδιο της παραιτηθείσας διοίκησης των ΕΛΤΑ… χαρίζει στους ανταγωνιστές».

Σημειώνεται ότι, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές, στη σύσκεψη υπό την προεδρία του Κ. Χατζηδάκη, που έγινε πρόσφατα με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, από πλευράς ΕΛΤΑ είχε παρουσιαστεί σχέδιο με μικρότερο αριθμό προτεινόμενων καταστημάτων για κλείσιμο. Αυτό όμως άλλαξε στη συνέχεια (υπάρχει η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των «λουκέτων» στα 204! Ταχυδρομικά στελέχη εξηγούν ότι «η… ακτινογραφία των προτεινόμενων για κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ θα διευκόλυνε το μετοχικό πάντρεμα των ΕΛΤΑ με άλλο ιδιώτη πάροχο ταχυμεταφορών, καθώς οι δύο εταιρείες μαζί (ΕΛΤΑ και ιδιώτης) θα διέθεταν ένα νέο ισορροπημένο – ιδανικό δίκτυο καταστημάτων». Στην περίπτωση αυτή, προσθέτουν, πιθανότατα κάποιος τρίτος μεγάλος παίκτης του εξωτερικού θα μπορούσε να εξαγοράσει τη νέα ενιαία ταχυδρομική εταιρεία, επιχειρώντας πλέον σε ένα «καθαρό τοπίο», χωρίς να χρειαστεί να αναλάβει οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος για το κλείσιμο «περιττών» καταστημάτων.

Τα 5 ερωτήματα για την επόμενη ημέρα

Με το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, εφόσον τελικά προχωρήσει το σχέδιο που ανακοινώθηκε, θα ισχύσει η πρόσφατη συμφωνία με την Alpha Bank για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών από κοινού με τα ΕΛΤΑ; Με ένα πετσοκομμένο δίκτυο, θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να συνεχίσουν να διεκδικούν την ετήσια αποζημίωση για την Καθολική Υπηρεσία; Εφόσον υποστηρίζεται ότι επιδιώκεται η ανάπτυξη των ΕΛΤΑ, γιατί κλείνουν κομβικά κέντρα διανομής, όταν η διανομή πακέτων είναι σήμερα η πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα στις ταχυμεταφορές; Τι απέγιναν τα 250 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στα ΕΛΤΑ μετά το 2023 ως αποζημίωση για την Καθολική Υπηρεσία κατά την πανδημία και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους; Η προτεινόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους των ΕΛΤΑ, χωρίς ταυτόχρονη ενίσχυση της ποιότητας – ταχύτητας – εξυπηρέτησης των πελατών, πώς θα αποτρέψει τον κίνδυνο επιδείνωσης της εικόνας των ΕΛΤΑ και της περαιτέρω απώλειας πελατών τους;

Το παράδειγμα της Ισπανίας

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Ισπανία ενέκρινε το περασμένο καλοκαίρι (Ιούλιος) πακέτο οικονομικής διάσωσης της κρατικής ταχυδρομικής εταιρείας Correos.

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία δόθηκε στα ταχυδρομεία η Καθολική Υπηρεσία μέχρι το 2030, χωρίς να κλείσουν γραφεία εξυπηρέτησης κοινού. Αντίθετα, προκρίθηκε η αναδιοργάνωση της διαλογής επιστολών και δεμάτων, μέσω της δημιουργίας 4-5 μεγαλύτερων hub or logistics centers, αντί των 36 κέντρων που υπήρχαν έως τώρα.

Το κράτος θα πληρώνει ετησίως 250 εκατ. ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα της Καθολικής Υπηρεσίας και επιπλέον 150 εκατ. ευρώ για «υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος», όπως βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα, η Correos θα εφαρμόσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού και θα βελτιώσει την εμπορική λειτουργία της μέσω της έναρξης του νέου δικτύου καταστημάτων δεμάτων Punto Correos.