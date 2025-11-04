Για όργιο σπατάλης στα ΕΛΤΑ και εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτική εταιρεία για το σχέδιο διάλυσης, κάνει λόγο σε δημοσίευμά του avgi.gr.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ «όχι ένα, όχι δύο, αλλά πέντε εκατ. ευρώ έδωσαν τα ΕΛΤΑ σε συμβουλευτική εταιρεία προκειμένου να παρέχει υποστήριξη στο σχέδιο συρρίκνωσης των καταστημάτων, τη στιγμή που η διοίκηση του οργανισμού επικαλείται μείζονα οικονομική ζημιά, που προκαλούσαν στον οργανισμό η λειτουργία των 204 καταστημάτων που κλείνουν».

«Το πιο προκλητικό παράδειγμα είναι η σύμβαση 6786/2022 που υπέγραψαν τα ΕΛΤΑ τον Μάιο του 2022 με τη γνωστή συμβουλευτική εταιρεία Price Waterhouse Coopers (PWC) έναντι ποσού 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παράσχει τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη στον “επιχειρησιακό μετασχηματισμό” του ομίλου ΕΛΤΑ, όπως έχει βαφτίσει η διοίκηση το λουκέτο στα καταστήματα.

Σύμβαση του 2022

»Όπως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση που είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, αντικείμενο της σύμβασης είναι “η συνολική υποστήριξη υλοποίησης του μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΤΑ από τον Ανάδοχο, η οποία απαιτεί την εμπλοκή του Αναδόχου σε όλες τις δράσεις του μετασχηματισμού και την προσαρμογή της παρεχόμενης υποστήριξης και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού”».

Το ρεπορτάς του avgi.gr αναφέρει ότι υπήρξε ορυμαγδός απευθείας αναθέσεων και συγκεκριμένα «Η σύμβαση που αναλήφθηκε από την PWC μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος με μοναδικό υποψήφιο την ίδια (sic) λήγει αύριο 5/11, μετά από σχετική παράταση που δόθηκε πέρσι από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Η τελευταία, ακόμη και πριν έναν χρόνο, τον Φλεβάρη του 2024, έδωσε με απευθείας ανάθεση στην PWC το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικονομικής Λειτουργίας” αντί του συνολικού τιμήματος των €195.000,00 μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς ΦΠΑ 24%.

Δείτε τη σύμβαση

Για τον ίδιο σκοπό, η συμβουλευτική εταιρεία έλαβε επιπλέον €133.920 τον Ιούνιο του 2024, ενώ νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2023 πάλι με απευθείας ανάθεση είχε λάβει 310.000 ευρώ απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ».

Ακόμη και λίγους μήνες πριν την ανακοίνωση του λουκέτου στα 204 καταστήματα, τον Μάρτιο του 2025, τα ΕΛΤΑ χορήγησαν στην PWC άλλα 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το μεγαλύτερο όμως ποσό έλαβε τον ίδιο μήνα, στις 27/03/2025 η συμβουλευτική εταιρεία υπογράφοντας τριετή σύμβαση με τα ΕΛΤΑ έναντι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ (!) για “παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ με τη μέθοδο της συνανάληψης λειτουργίας”, όπως αναφέρει η σύμβαση που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όμως δεν πρόκειται για τα μοναδικά χρήματα που σπαταλήθηκαν, για να φτάσει σήμερα ο οργανισμός να επικαλείται οικονομική δυσμένεια που οδήγησε στα λουκέτα. Τον Φλεβάρη του 2022, η διοίκηση των ΕΛΤΑ έδωσε επιπλέον 414.000 ευρώ σε έτερη συμβουλευτική εταιρεία, την TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ, για παρεμφερή σκοπό με εκείνον που επιτέλεσε η PWC για τον μετασχηματισμό, δηλαδή την “Ανασκόπηση και Βελτιστοποίηση του Σχεδιασμού Έργων των ΕΛΤΑ υπό το πρίσμα της νέας Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής”.