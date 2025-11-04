Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από τον έντονο σάλο που προκλήθηκε για το αιφνίδιο κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η απόφαση αυτή ήρθε σε μια περίοδο αυξημένων αντιδράσεων από εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες, που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Σκλήκας περιγράφει το πρόβλημα βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ και καταλήγει ότι «οι αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής».

Η κυβέρνηση προσδοκά εκτόνωση της σοβαρής κρίσης με την υπόθεση των ΕΛΤΑ με την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού και με τη ματαίωση της συνεδρίασης των δύο αρμόδιων επιτροπών της Βουλής – της Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου – που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι.

Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση των δύο επιτροπών μένει να φανεί εάν θα υπάρξει νεότερος σχεδιασμός. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φέρεται να επέμεινε να γίνει η συνεδρίαση ανεξάρτητα από την παραίτηση του Σκλήκα. Να γίνει δηλαδή με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και του επικεφαλής του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου.

Η χθεσινή οργανωμένη αντίδραση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ σε μια θυελλώδη τηλεδιάσκεψη με τον CEO των ΕΛΤΑ και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου δρομολόγησε τις εξελίξεις, όπως έγραψαν από το πρωί τα tanea.gr.

Σε λίγη ώρα αναμένεται και δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου Παύλου Μαρινάκη μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξής του, στην οποία θα επιχειρήσει να θέσει (επικοινωνιακά και ουσιαστικά) το πλαίσιο για την υπόθεση.

Αρχικά το Μαξίμου επικαλέστηκε το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ υπάγονται από το 2018 στο Υπερταμείο, άρα τυπικά δεν έχει τον έλεγχο η κυβέρνηση ενώ σε πρώτη φάση η κυβέρνηση διεμήνυσε ότι θα προχωρήσει σε δύο φάσεις το σχέδιο εξυγίανσης του οργανισμού. Τα δεδομένα άλλαξαν όμως ύστερα από την εκρηκτική συνεδρίαση με δεκάδες βουλευτές της ΝΔ να τραβούν «κόκκινη γραμμή», ζητώντας πλήρη ανασχεδιασμό από μηδενική βάση. Δηλαδή, ζητώντας τόσο την παραίτηση Σκλήκα όσο και την απόσυρση του μέτρου για τα λουκέτα σε άλλα 158 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ορίζοντα τριμήνου.

Tο κείμενο της επιστολής του Γρηγόρη Σκλήκα:

Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: Μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή,

Γρηγόρης Σκλήκας