Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει τον ρόλο του μεταβατικού Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος ήταν Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος. Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Παράλληλα το Υπερταμείο ξεκινά από σήμερα την εξεύρεση νέου Διευθύνοντα Συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το Υπερταμείο θα καταρτίσει μια λίστα υποψηφίων (από τον ιδιωτικό τομέα), δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει εσωτερική μετακίνηση. Μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων θα διοριστεί ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες και σίγουρα κοντά στο τρίμηνο.