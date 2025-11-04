Τι δεν πάει καλά με το ΠΑΣΟΚ; Η αλήθεια είναι ότι η Κεντροαριστερά δεν είναι στα καλύτερά της στην εποχή μας διεθνώς. Κι όμως. Από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι τη Νέα Υόρκη, βλέπουμε δυνάμεις του χώρου που δοκιμάζουν νέους τρόπους για να συνδεθούν με το κοινό τους.

Οι Σοσιαλιστές στη Γαλλία έπειτα από ένα διάστημα που σύρθηκαν πίσω από τον Μελανσόν ως «ελάσσονες εταίροι», αποφάσισαν να πάρουν το ρίσκο τους. Ως κόμμα με παράδοση συμμετοχής στην εξουσία, προσφέρονται να στηρίξουν την κυβέρνηση με αντάλλαγμα τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και κάποιες άλλες αλλαγές που έχουν στο πρόγραμμά τους. Αν καταφέρουν να περάσουν έστω κάτι λιγότερο από τον «φόρο Ζουκμάν» θα μπορούν να πουν ότι αυτοί έδρασαν θετικά και πέτυχαν αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή του κόσμου. Επέλεξαν να μην είναι μέρος ενός μετώπου άρνησης. Κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει αυτή τη τακτική. Αλλά πάντως τόλμησαν.

Πάμε στα δικά μας. Στη ΔΕΘ ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε «συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης». Την ίδια περίοδο, στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι κάνει εκστρατεία (με προοπτική εξουσίας) με 4 μόνο βασικές θέσεις που επαναλαμβάνει συνεχώς! Το ΠΑΣΟΚ θέλει να επικοινωνήσει «συνολικό πρόγραμμα» για όλα τα θέματα που μπορεί να απασχολούν την κοινωνία την ώρα που το ποσοστό του είναι στο 13% και δεν πρόκειται να κληθεί να εφαρμόσει βέβαια κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα μόνο του! Πόσο πιο ρεαλιστικό και αποδοτικό θα ήταν να επικεντρωθεί σε δυο-τρία μεγάλα θέματα που καίνε τον κόσμο (π.χ. Υγεία, Στεγαστικό) και να πει στους πολίτες ότι ο όρος για να μετάσχει σε κυβέρνηση θα είναι να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές που θα φέρουν πραγματική αλλαγή!

Κι όμως. Ελάχιστο χρόνο αφιερώνει στο να μεταφέρει στους νέους με στοχευμένη καμπάνια ένα θετικό μήνυμα για το πώς θα τους εξασφάλιζε προσιτή στέγη ή να εκλαϊκεύσει ένα σχέδιο που θα αναγεννούσε το έργο του Γεννηματά με ένα σύγχρονο ΕΣΥ.

Δείτε και το επίκαιρο θέμα των ΕΛΤΑ. Το πρόβλημα δεν είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες – το θέμα είναι ότι τα ταχυδρομεία στις απομακρυσμένες περιοχές έχουν έναν ευρύτερο ρόλο καθώς διευκολύνουν την επαφή με το κράτος. Σήμερα άκουσα τον Σταύρο Μπένο να εξηγεί πώς τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν εύκολα να αναλάβουν τον ρόλο αυτόν. Μια έξυπνη μεταρρύθμιση που θα εξυπηρετήσει τον κόσμο χωρίς να εμποδίζεται η εξοικονόμηση πόρων που έχουν ανάγκη τα ΕΛΤΑ! Αν δεν κάνω λάθος ο κ. Μπένος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Αν επίσης δεν κάνω λάθος τα ΚΕΠ είναι έργο-κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Είδατε το κόμμα να διαφοροποιείται και να προτείνει κάτι τέτοιο; Οχι. Προτίμησε να ενωθεί με τις υπόλοιπες φωνές διαμαρτυρίας. Ετσι, μόνο του μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι με την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Ολοι μαζί θα έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκεια για την απόφαση των ΕΛΤΑ. Ε και; Τι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ από αυτό;

Για να ξεχωρίσει, πρέπει να επεξεργαστεί προτάσεις για κάποια βασικά προβλήματα του κόσμου, να τις επικοινωνήσει σωστά και να προσφέρει ελπίδα. Αυτό λείπει από τη σημερινή αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν λείπει η αντιμητσοτακική εμμονή ή η διάθεση να τιμωρηθεί το σύστημα. Υπάρχουν άλλοι καλύτερα τοποθετημένοι στο πολιτικό παιχνίδι να ικανοποιήσουν αυτά τα αιτήματα! Το ΠΑΣΟΚ μόνο με συγκεκριμένες θέσεις για βελτίωση της καθημερινότητας θα συναντήσει το δικό του κοινό. Και μάλλον θα άξιζε να δοκιμάσει μια νέα τακτική, γιατί αυτή που ακολουθεί δεν πρόκειται να φέρει στο μέλλον άλλο αποτέλεσμα από αυτό που έχει φέρει μέχρι τώρα.

Ο Χάρης Γούλιος είναι επικοινωνιολόγος, διευθυντής Marketing της Alter Ego Media