ΣΉΜΕΡΑ στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία εξετάζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΘ θα επανέλθει το θέμα των ΕΛΤΑ, προς μεγάλη απογοήτευση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, που βλέπει ένα ωραίο νομοσχέδιο (όπως αυτό για τη ΔΕΘ) να πηγαίνει περίπατο εξαιτίας των κυβερνητικών αστοχιών με τα ΕΛΤΑ. Αλλά τι να γίνει, τα έχει αυτά η πολιτική, και η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση, ειδικά δε σε μια κυβέρνηση, όπου κανείς δεν γνωρίζει ποιος κάνει τι, και γιατί. Η προχειρότητα για την οποία σας έγραφα χθες, επιβεβαιώθηκε και το βράδυ της Κυριακής – για να δείτε ακριβώς πώς γίνεται το management ενός κρατικού οργανισμού, άμα έχεις χρηματίσει manager σε τρεις ηπείρους, εκ των οποίων μία ήπειρος είναι η Αφρική – όπως επαίρεται ο Γρ. Σκλήκας, ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ.

Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στα γραφεία και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ της Αττικής, που από χθες διέκοψαν τη λειτουργία τους, ειδοποιήθηκαν με e-mail βραδάκι Κυριακής, για το πού έπρεπε να παρουσιαστούν χθες το πρωί για να αναλάβουν υπηρεσία!!! Αντιστοίχως ανάλογα e-mails έλαβαν και οι διευθυντές των υποκαταστημάτων, τα οποία θα υποδέχονταν τους υπαλλήλους των κλειστών πλέον υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Αττική. Φυσικά, εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τις ιλαρές σκηνές που καταγράφηκαν, με τους… αυτοπαρουσιαζόμενους υπαλλήλους στις καινούργιες τους θέσεις. «Γεια σας. Είμαι ο… και από σήμερα θα είμαι μαζί σας, μήπως υπάρχει κάποια καρέκλα ελεύθερη να καθίσω». Και να τρέχουν οι διευθυντές να βρουν καρέκλα να καθίσει ο «καινούργιος».

Το mail και ο «κρεμασμένος»

ΟΛΑ ΑΥΤΆ είναι ένα (ακόμη) σπουδαίο «έργο» του manager των τριών ηπείρων Γρ. Σκλήκα, ο οποίος όπως πληροφορήθηκα στη σύσκεψη που έγινε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου, «κρέμασε» θεαματικά «στο μεσαίο το κατάρτι», τον φουκαρά τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, φίλο μου, και (υποθέτω) πρώην φίλο δικό του. Διότι με το που ξεκίνησε η κουβέντα και τον άρχισαν στις «γρήγορες» πρώτα οι εκπρόσωποι των βουλευτών Μάξιμος Χαρακόπουλος και Νότης Μηταράκης (άλλος, δήθεν, φίλος μου, αλλά τηλέφωνο δεν σήκωσε να με ενημερώσει. Από άλλον τα έμαθα…) διότι τους αιφνιδίασε και αυτό που έκανε είναι εγκληματικό, ο Σκλήκας απάντησε χωρίς πολλά πολλά, ότι «είχε ενημερώσει και τον αντιπρόεδρο και τον υπουργό του». Ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης ωρυόταν ότι δεν είχε ενημερωθεί, ο άλλος επέμενε, κι ο Παπαστεργίου, ο προϊστάμενος υπουργός του, έκανε απλώς την πάπια Πεκίνου, που έτσι ψητή όπως κρέμεται από το τσιγκέλι, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.

Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, ο Σκλήκας δικαιώθηκε – έδειξε το σχετικό mail. Το είχε στείλει πριν από έναν μήνα, και ενημέρωνε ότι θα κλείσει 204 υποκαταστήματα και γραφεία ΕΛΤΑ, για λόγους εξυγίανσης του οργανισμού. Τώρα, τι συνέβη ακριβώς, δεν έχει σημασία. Είτε το παρέλαβαν οι γραμματείς των Χατζηδάκη – Παπαστεργίου, είτε για άγνωστους λόγους το e-mail είχε πάει στα spam (τα ανεπιθύμητα που λέμε), η ζημιά έγινε. Και είναι μεγάλη! Κι ας υποστηρίζει ο Χατζηδάκης, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία, ότι «δεν θα ήθελε να μηδενίσει τη δουλειά της διοίκησης των ΕΛΤΑ, απλώς υπήρξε ένα επικοινωνιακό ζήτημα με τις ανακοινώσεις, διότι όλο αυτό συνέβη ξαφνικά». Ετσι ξαφνικά, γίνονται όλα – το λέει κι ο Ρέμος…

23 χρόνια κατάληψη

ΤΑ ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΆ μέσα ενημέρωσης πανηγύρισαν δέοντος το Σάββατο, διότι η ΕΛ.ΑΣ. με μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση εισέβαλε στην κατάληψη αναρχομπαχαλάκηδων «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο, και συνέλαβε έξι άτομα, που είχαν επιτεθεί προ ημερών στον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του, ενώ δειπνούσαν σε εστιατόριο της πόλης. Η φασιστική επίθεση λοιπόν, ήταν η αφορμή για να εκκενωθεί η κατάληψη από τους καταληψίες. Αλλά για να δούμε ποια ακριβώς είναι η κατάληψη αυτή, με την οποία είχα ασχοληθεί και προ ετών, αλλά φευ τα αφτιά της κυβέρνησης είναι χτισμένα – με τούβλα. Εξού και αδιαπέραστα στον ήχο. Αλλιώς δεν εξηγείται. Ο «Ευαγγελισμός» λοιπόν, λειτουργούσε για πολλά χρόνια ως κλινική, μέχρι που προ 40ετιάς οι ιδιοκτήτες του αποφάσισαν να δωρίσουν ολόκληρο το κτίριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θεοτοκοπούλου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η δωρεά είχε στόχο να ενισχύσει τις κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου, αλλά ο στόχος δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι όπως παρέμενε ανεκμετάλλευτο, το 2002, το κατέλαβαν αναρχομπάχαλοι και το μετέτρεψαν σε στέκι τους – με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για το κέντρο του Ηρακλείου. Καθότι φύλαγαν εκεί κάθε είδους «πυρομαχικά» – από κοντάρια και κράνη, μέχρι μολότοφ και πέτρες, σφυριά κ.λπ. Το χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο, δηλαδή, σε κάθε ευκαιρία.

Χάρηκαν και την ανακαίνιση

ΤΟ 2009, επτά χρόνια μετά την αρχική κατάληψη, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να διώξει τους καταληψίες από μέσα, προκειμένου – επιτέλους! – να το χρησιμοποιήσει. «Εφηύρε» δε ως εύσχημο τρόπο, για να μην κατηγορηθεί για… αντιδημοκρατική και… αντιλαϊκή συμπεριφορά, την ανάγκη της ανακαίνισής του. Προχώρησε μάλιστα κανονικά σε διαγωνισμό από τον οποίο προέκυψε μειοδότης εργολάβος. Πλην όμως και πάλι πρόβλημα με την εκτέλεση του σχεδίου: οι καταληψίες δεν επέτρεπαν στον εργολάβο να εισέλθει στο κτίριο για να κάνει τις επισκευές. Στο τέλος και αφού η πρυτανεία σήκωσε ψηλά τα χέρια δηλώνοντας αδυναμία να κάνει οτιδήποτε, και οχυρώθηκε και αυτή πίσω από το… άσυλο (όπου το άσυλο, είναι κάτι σαν το… λάστιχο. Τεντώνει κατά το δοκούν. Και από το πολύ τέντωμα, δεν περιλαμβάνει μόνο τα κτίρια του Πανεπιστημίου όπου γίνονται μαθήματα, αλλά και εκείνα που ανήκουν μεν στην κυριότητά του αλλά τελούν υπό κατάληψη!). Τότε τη λύση έδωσε ο ίδιος ο εργολάβος ο οποίος καιγόταν για το μεροκάματο. Ηρθε σε επαφή με τους καταληψίες, τους έπεισε ή τους «έπεισε» (άγνωστο…) να του επιτρέψουν την είσοδο στο κτίριο, δούλεψε για μερικούς μήνες, και όταν με το καλό ολοκληρώθηκε η συντήρηση, οι καταληψίες επανήλθαν κανονικά στο ανακαινισμένο κτίριο, χαρούμενοι διότι ήταν πεντακάθαρο, και άρα μπορούσαν να «ασκηθούν» πάνω του σε κάθε είδους γκραφίτι. Ποιος πλήρωσε την ανακαίνιση; Εμείς! Ποιος ευθύνεται που αυτό το κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από το Πανεπιστήμιο; Η πρυτανεία!

Το «μπαλάκι» στο Πανεπιστήμιο

ΓΙ’ ΑΥΤΉ «την ιστορία μου, αμαρτία μου» που δείχνει πόσο κακορίζικο είναι το ελληνικό κράτος και η παιδεία του, είχα αναφερθεί κι άλλη φορά στο παρελθόν. Προ διετίας μάλιστα με αφορμή τα… 20ά γενέθλια της κατάληψης του «Ευαγγελισμού», έγραφα επί λέξει εδώ: «Ως πότε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν θα κάνει αυτό που επιβάλλεται, να ζητήσει δηλαδή εκείνο επισήμως από τις Αρχές να εκκενωθεί το κτίριο για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των φοιτητών του; Ως πότε οι εισαγγελικές Αρχές δεν θα ασκούν δίωξη κατά των πρυτανικών Αρχών για παράβαση καθήκοντος; Το κτίριο, όταν δωρήθηκε προ 40ετιάς από τους δωρητές του στο Πανεπιστήμιο, δωρήθηκε με ρητή αναφορά για το ποια πρέπει να είναι η χρήση του. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όχι μόνο δεν υλοποίησε ποτέ τη βούληση των φιλοπάτριδων δωρητών, αλλά επιπλέον, όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτε για να εκκενωθεί η κατάληψη και να αξιοποιηθεί το κτίριο. Αν αυτό δεν είναι παράλειψη και παράβαση καθήκοντος, τότε, οι όροι έχουν χάσει κάθε έννοια». Να δω τώρα τι θα κάνει το Πανεπιστήμιο, που, λόγω Βορίδη, εκκενώθηκε η κατάληψη. Να δω. Και να δω επίσης και τι θα κάνει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο εποπτεύει…