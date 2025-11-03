Στο τέλος της ομιλίας του στη Λάρισα, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως από σήμερα, με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, το κόμμα του μπαίνει σε «προεκλογική περίοδο»: «Το σχέδιό μας θα πάει σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Το συνέδριο θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τον λαό» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα, η απόπειρα εξωστρέφειας, η προσπάθεια για «φυγή προς τα εμπρός» εκ μέρους της ηγεσίας, έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για το ΠΑΣΟΚ, που από τη μια μοιάζει σε μια παρατεταμένη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις και από την άλλη, με κινήσεις της ηγεσίας και δηλώσεις στελεχών, παρουσιάζει ασυνεννοησία στο εσωτερικό του – κι αυτά, λίγο πριν από την επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με την έκδοση του βιβλίου, αλλά και με το χρονικό περιθώριο της «βελόνας» που έχει τεθεί σε εσωκομματικό επίπεδο (μέχρι το τέλος του χρόνου) να «τρέχει».

Η φυγή προς τα εμπρός, η επικοινωνιακή διάχυση του προγράμματος και η δημιουργία ενός πολιτικού γεγονότος με το συνέδριο του κόμματος, γίνεται ως μια προσπάθεια το κόμμα να φτάσει χωρίς άλλες τριβές στην κάλπη. Από την άλλη, η συνεδρίαση είναι η πρώτη συνεδρίαση οργάνου που έχει λάβει χώρα από το περασμένο Πάσχα, από την τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου – η έλλειψη συνεδριάσεων των οργάνων είναι ένα από τα πεδία στα οποία τα στελέχη του κόμματος ασκούν κριτική, ωστόσο σε αυτή τη φάση τα πολιτικά θέματα που τίθενται επί τάπητος φαίνεται πως αξιολογούνται ως πιο σημαντικά για όλες τις πλευρές.

Κεντρικό πολιτικό γεγονός πριν από τις κάλπες

Επισημαίνεται ότι λίγες ημέρες πριν από τη σημερινή συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ, τουλάχιστον δύο πρωτοκλασάτα στελέχη, ο Παύλος Γερουλάνος και η Αννα Διαμαντοπούλου, έθεσαν ζητήματα λαθών της Χαριλάου Τρικούπη και θολής γραμμής του κόμματος. «Αν και όταν χρειαστεί, θα κάνουμε τις διορθωτικές αλλαγές στρατηγικής που χρειάζονται για να πετύχουμε τον πολιτικό στόχο μας τις επόμενες εκλογές. Το έδαφος είναι εύφορο γιατί οι πολίτες βρίσκονται σε αναζήτηση της επόμενης κυβερνητικής επιλογής που θα εμπιστευτούν» ανέφερε χθες (Real News) ο Γερουλάνος, ενώ η επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού περιέγραψε τη διεύρυνση και την αυτόνομη πορεία του κόμματος, το ύφος της πολιτικής σύγκρουσης με τη ΝΔ και τον διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα – γραμμή που ακόμη δεν είναι «καθαρή». Και οι δύο πλευρές, όπως και αυτή του Χάρη Δούκα, κάνουν λόγο για μια ανοιχτή διαδικασία συνεδρίου, το οποίο, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πολύ πιθανόν να αποτελέσει το τελευταίο κεντρικό πολιτικό γεγονός για το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές.

Παρόντες όλοι εκτός του Δούκα

Μένει να φανεί αν τα ζητήματα που έχουν προκύψει θα τεθούν επί τάπητος και στη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν όλοι οι πρώην συνυποψήφιοι του Ανδρουλάκη για την ηγεσία του κόμματος (Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κατρίνης, Γιαννακοπούλου). Ο δήμαρχος Αθηναίων, λόγω απουσίας του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για τη Διάσκεψη για το Κλίμα, θα συμμετάσχει με μορφή βίντεο. «Είμαι δήμαρχος Αθηναίων από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ταυτόχρονα είμαι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και θα συνεχίσω να μιλάω και να παλεύω για τον πολιτικό μου χώρο» επισήμανε ο Δούκας σε συνέντευξή του, δείχνοντας τις προθέσεις του.